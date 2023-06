Avika gor Birthday: 'खुद को आईने में देख रो पड़ी', अविका ने किया था खुद को बदलने का फैसला, घटाया 20 किलो वजन

Avika gor Birthday अविका गौर अब काफी बड़ी हो चुकी हैं। बड़ी होने के साथ ही अविका आज काफी ग्लैमरस और बोल्ड हो गई हैं। सोशल मीडिया पर अविका अपनी बोल्डनेस की वजह से चर्चा में बनीं रहती हैं। हालांकि वक्त हो भी था जब अविका गौर अपने बढ़े वजन के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था।

HighLights अविका ने साल भर में घटाया 20 किलो वजन मुझे गाइड करने के लिए मेरे लोग हमेशा मेरे साथ थे हाल ही में एक्ट्रेस ने बॉलीवुड डेब्यू किया है

