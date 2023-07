Bigg Boss OTT 2: आकांक्षा पुरी ने बेबीका और जेड हदीद की गंदी लड़ाई पर तोड़ी चुप्पी, कहा- 'वो बहुत उकसाती हैं'

Akanksha Puri On Jad Hadids Indecent Behaviour With Bebika Dhurve सलमान खान का शो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 अपने विवाद और कंटेंट को लेकर चर्चा में बना हुआ है। हाल ही में शो में ऑन कैमरा लिपलॉक से लेकर कपड़े उतारने तक कई घटनाएं देखने को मिली। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा बेबीका धुर्वे और जेड हदीद के झगड़े ने बटोरी।

नई दिल्ली, जेएनएन। Akanksha Puri On Jad Hadid's Indecent Behaviour With Bebika Dhurve: बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट बनने के बाद आकांक्षा पुरी को शो से अलविदा कहना पड़ा। एक्ट्रेस ने जेड हदीद संग टास्क के दौरान लिपलॉक करके तहलका मचा दिया। वहीं, अब घर से बेघर होने के बाद आकांक्षा ने घर के अंदर की बातें बताई हैं। आकांक्षा पुरी ने बिग बॉस ओटीटी 2 में जेड हदीद के विवादित रवैये के बारे में बात की। एक्ट्रेस ने बेबीका धुर्वे संग जेड की लड़ाई के बारे में भी बात की, जब जेड ने गुस्से में आकर अपनी पैंट उतार दी थी। बेबीका को लेकर क्या बोलीं एक्ट्रेस ? आकांक्षा पुरी ने इस पूरे मामले पर कहा कि जेड हदीद ने जो किया वो गलत था, लेकिन बेबीका भी लोगों को बहुत ज्यादा उकसाती हैं। आकांक्षा ने कहा, "जेड ने जो किया उसकी मैंने कड़ी निंदा की, लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बेबिका बहुत अधिक उकसाती हैं और वह सामने वाले को दूसरी हद तक लेकर चली जाती हैं। मुझे लगता है वो सच में बीमार है या फिर वो एक सेट नैरेटिव के साथ खेल रही हैं और घर में नेगेटिव बनी हुई हैं।" टारगेट होने पर की बात आकांक्षा पुरी ने बिग बॉस ओटीटी के दौरान अपने परफॉर्मेंस को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, "मुझे मौके कम मिले हैं। मुझे दो दिन देर से घर के अंदर भेजा गया था। शो की शुरुआत में, पैनलिस्ट द्वारा मेरी रैंकिंग बदल दी गई थी, क्योंकि मैं उनके लिए पिक्चर-परफेक्ट थी।" बिग बॉस का रवैया नहीं आया पसंद एक्ट्रेस ने आगे कहा, "बिग बॉस ने भी मुझे फेक बता दिया, क्योंकि मैंने अपना खाना अविनाश को देने का फैसला किया था। मैं एक पंजाबी परिवार से हूं, जहां हम दूसरों की सेवा करना पसंद करते हैं और हम रोटियों पर नहीं लड़ते हैं। अगर मुझे दर्शकों का ध्यान खींचना भी हुआ तो ये सबसे आखिरी काम होगा, जो मैं करुंगी।"

