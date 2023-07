Akanksha Puri Kiss: जद हदीद को किस करने पर आकांक्षा पुरी ने तोड़ी चुप्पी, ट्रोल करने वालों को दिया करारा जवाब

नई दिल्ली, जेएनएन। Bigg Boss OTT 2: 'बिग बॉस ओटीटी 2' में सभी हदें पार होती नजर आ रही हैं। टेलीविजन हो या ओटीटी शो के अभी तक के इतिहास में कंटेस्टेंट्स के बीच खूब रोमांस देखने को मिला, यहां तक कि एक सीजन में कंटेस्टेंट्स की शादी तक दिखा दी गई। मगर इस बार के बिग बॉस सीजन में हद पार हो गई, जब लेबनानी मॉडल जद हदीद (Jad Hadid) और एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी (Akanksha Puri) के बीच 30 सेकेंड का लिप लॉक दिखाया गया।

सोशल मीडिया पर इस किसिंग सीन (Kissing Scene in Bigg Boss OTT 2)को लेकर जमकर बवाल हुआ है। आकांक्षा को कई यूजर्स ने खरी खोटी सुनाई। यहां तक कि सलमान खान (Salman Khan) को भी 'बिग बॉस' को प्रमोट करने के लिए ऐसे सीन दिखाने के लिए लताड़ लगाई गई है। ढेर सारे हंगामे के बाद आकांक्षा पुरी की ओर से मामले में जवाब दिया गया है। एक्ट्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर उनकी टीम ने उनकी तरफ से किसिंग बवाल पर पक्ष रखा है।

आकांक्षा पुरी की टीम ने उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा, ''जिस किस को लेकर इतना बवाल हो रहा, उसे करने के बाद वह कांप रही थीं। सिर्फ वही पर्सन इस बात को समझ सकता है, जो उस पोजिशन में हो। उन्होंने उसी वक्त ये क्लियर कर दिया कि हम एक्टर्स हैं, और यह सब फिल्मों के लिए करते हैं। उन्हें लगा यह सिर्फ एक टास्क है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने उनके पीठ के पीछे बात की।''

आगे यह भी लिखा गया, ''उन्होंने एक और टास्क के लिए चार कच्चे अंडे खाए, लेकिन उस पर किसी ने बात नहीं की...यह सब एक टास्क के लिए किया गया था, और हमे प्राउड है, जिस तरह से हमारी #TeekhiPuri ने टास्क पूरा किया। हालांकि, इस टास्क के बाद भी उनके खिलाफ काफी कुछ कहा गया, खैर दुनिया ऐसी ही होती है। अगर आप उसे सही सोच के साथ परफॉर्म करते भी हैं, तो भी लोग आपको जज करेंगे। लेकिन #AkankshaPuri इससे भी ऊपर हैं। वो एक क्वीन हैं।''

