Bigg Boss OTT 2: आकांक्षा पुरी को Kiss करने के बाद जैड हदीद को उनमें नहीं है कोई इंटरेस्ट! खुद को बताया 'गे'

Bigg Boss OTT 2 आकांक्षा ने ये भी कहा था कि किस के दौरान वो असहज थीं “मैं चाहती थी कि जैड यह समझे कि एक इंडियन फीमेल एक्टर के तौर पर किस करने में मुझे अजीब महसूस होता है। मुझे उम्मीद थी कि वह आएंगे और मुझसे बात करेंगे और पूरी स्थिति के बारे में अपना पक्ष रखेंगे। बातचीत करना जरूरी था और मुझे उसका आश्वासन चाहिए था।

Bigg Boss OTT 2 After kissing Akanksha Puri Zaid Hadid

नई दिल्ली, जेएनएन। जैड हदीद अपनी हरकतों से बिग बॉस ओटीटी 2 के घर के अंदर काफी हंगामा मचा रहे हैं। एक टास्क के दौरान को-कंटेस्टेंट आकांक्षा पुरी को किस करने के तुरंत बाद, उन्होंने उसे खराब किसर कहा। जैड ने यहां तक दावा किया कि उन्हें वह आकर्षक लगती थी और शुरू में वह उन्हें किस करना चाहते थे, लेकिन अब जैड को ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जैड ने उड़ाया मजाक टास्क के दौरान अपने किस को याद करते हुए जैड ने कहा, ''मैं उसे किस रहा था और वह कांप रही थी। वह रिएक्शन नहीं दे रही थी।" बाद में, जैड ने जिया शंकर से कहा, “उसने मुझे करीब आने के लिए कहा और वह मुझे वो सिगनल दे रही थी। उनसे मुझे इशारा किया कि उसे क्या चाहिए। लेकिन मैं इससे परेशान हूं। मेरा इंटरेस्ट अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। वो किस सिर्फ गेम के लिए किया गया था।" आकांक्षा एक बुरी किसर हैं जैड ने अविनाश सचदेवा को यह भी बताया कि आकांक्षा एक 'खराब किसर' थीं और दोनों इस पर हंसे। पूजा भट्ट, जो वहां मौजूद थीं, ने जैड से कहा, "मुझे बुरा लग रहा है कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ये बहुत ही प्राइवेट होना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि एक लड़की को क्या करना चाहिए, जब उसे पूरी दुनिया के सामने आपको किस करने के लिए कह दिया जाए। ये बिल्कुल भी कूल नहीं है। जैड ने खुद को बताया गे जैड ने पूजा को गलत बताया और कहा कि ये सिर्फ एक राय है। तो पूजा ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको ये बात सिर्फ आकांक्षा से करनी चाहिए किसी घर में और से नहीं। क्या है ब्वायज टॉक है? जैड ने इसपर जवाब देते हुए कहा कि वो ब्वाय नहीं हैं। पूजा ने कहा कि तो क्या आप मैन हैं, जैड ने जवाब दिया कि वो एक गे हैं। किस के बाद खत्म हुआ इंटरेस्ट बाद में, पूजा ने फलक को यह भी बताया, “जैड आया और कहा कि वह किस के बाद असहज महसूस कर रहा है लेकिन रोमांचित लग रहा था। फिर वह अविनाश से कहते हैं, 'वह एक खराब किसर है।' यह सच में बहुत बुरा था, वह हर किसी को यह क्यों बता रहा है कि वह असहज है? 'जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मुझे लगा कि वह बहुत खूबसूरत, सुंदर और प्यारी है। फिर किस के बाद मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता'? (वह इसे क्यों कर रहा है)।"

