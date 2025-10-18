Diwali पर लोकल कारीगरों से बनी चीजें इस्तेमाल करती हैं Sandeepa Dhar, व्यक्तिगत तौर पर जाकर देती हैं गिफ्ट

प्रियंका सिंह, मुंबई। दीपावली पर स्वदेशी उत्पाद खरीदने की बातें काफी समय से हो रही हैं। इस बारे में हमारी बी-टाउन अभिनेत्रियों का क्या कहना है अभिनेत्री संदीपा धर भी दीवाली पर स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित चीजें खरीदना पसंद करती हैं। संदीपा कहती हैं कि मुझे लगता है कि दीवाली पर लोकल कारीगरों और छोटे बिजनेस को सपोर्ट करना ही दीवाली मनाने का सही तरीका है। हर साल मैं मिट्टी के दीये, हैंडमेड तोरण और इको-फ्रेंडली कैंडल लोकल मार्केट्स से ही खरीदती हूं।

इस साल मैंने हाथों से पेंट किए हुए दीयों का सेट महिलाओं के एक ग्रुप से खरीदा है। उनकी कला देखकर दिल खुश हो गया। पिछले साल मैंने दोस्तों को हाथों से पेंट किए सिरामिक मग्स और कैंडल्स गिफ्ट किए थे। हाथों से बनी चीज होती है तो उसमें उन कारीगरों का प्यार और उम्मीदें शामिल होती हैं।

आजकल सब वाट्सएप पर विश करते हैं तकनीक ने दोस्तों और स्वजन से जुड़ाव सहज किया है, पर मेल मुलाकातों का अलग महत्व है। संदीपा कहती हैं कि आजकल सब वाट्सएप पर विश करके काम खत्म कर देते हैं। मुझे अब भी व्यक्तिगत तौर पर मिलना पसंद है। पिछले साल मैं अपनी एक दोस्त के घर बिना बताए मिठाई का डब्बा लेकर पहुंच गई थी। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी, उससे लगा कि त्योहारों का असली मजा यही है। मुझे ग्रीटिंग कार्ड्स का दौर बहुत याद आता है। स्कूल के समय हम अपने दोस्तों के लिए खास तौर पर दीवाली और नए साल के कार्ड पर शुभकामना संदेश लिखते थे। एक बार मैंने बेस्ट फ्रेंड के लिए कार्ड बनाने में इतना ग्लिटर डाल दिया था कि वो फैल गया और पूरे कमरे में बिखर गया। ग्लिटर से पूरा कमरा चमक उठा था। हाथों से बनाए कार्ड्स वाली गर्मजोशी अब नहीं मिलती।