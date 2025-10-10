Search-The Naina Murder Case Review: पलक नहीं झपकाने देगी कोंकणा सेन शर्मा की नई वेब सीरीज, पढ़ें मर्डर मिस्ट्री का रिव्यू

एकता गुप्ता, एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक मर्डर मिस्ट्री वेब सीरीज की खास बात ये होती है कि यह आखिरी तक दर्शकों को बांधकर रखती है और रोहन सिप्पी की हाल ही में रिलीज हुई सर्च द नैना मर्डर केस कुछ ऐसी ही वेब सीरीज में आती है जो ना सिर्फ एंडिंग के लिए बल्कि हर अगले सीन के लिए आपको बेताब कर देती है। एक सधी हुई कहानी में मंझे हुए एक्टर्स की एक्टिंग इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है।

क्या है वेब सीरीज की कहानी कहानी में कोंकणा सेन शर्मा ने एसीपी संयुक्ता दास की भूमिका निभाई है जो अपने करियर के कारण फैमिली के साथ वक्त नहीं बिता बाती और इसीलिए वह सबकुछ छोड़कर अपनी फैमिली के साथ अहमदाबाद जाने का फैसला करती है। इतना ही नहीं वह क्राइम ब्रांच को छोड़रकर साइबर सेल जॉइन करने वाली हैं। हालांकि उनके जाने से पहले ही शहर में एक लड़की जिसका नाम नैना है, की बॉडी पानी में डूबी हुई एक कार में मिलती है। एक अच्छी ऑफिसर होने के नाते सीनीयर उन्हें इस केस की पड़ताल करने के लिए कुछ दिन रुकने को कहते हैं जिसमें उन्हीं की जगह आए नए एसीपी (सूर्या शर्मा) उनके साथ इस केस में मिस्ट्री सुलझाने की कोशिश करते हैं।

सर्च: द नैना मर्डर केस रिव्यू इस वेब सीरीज की सबसे खास बात है स्टोरीटेलिंग और कलाकारों की एक्टिंग। कहानी कहने का तरीका इतना बढ़िया है कि आप इसके साथ ही चलते हैं और अगला एपिसोड देखे बिना नहीं रह पाते। एक मर्डर मिस्ट्री की मजबूत कड़ी ही यही होती है कि यह दर्शकों को बोर ना करे और सस्पेंस के साथ आगे बढ़े जो काम रोहन सिप्पी ने अच्छे से किया है।

इस वेब सीरीज की दूसरी बड़ी कड़ी है कलाकारों की एक्टिंग, कोंकणा सेन शर्मा ने एसीपी के रोल में सधी हुई एक्टिंग की है और घर-करियर के बीच पिसने वाली महिला का किरदार उन्होंने बखूबी निभाया है। वेब सीरीज में उनके कैरेक्टर को सेंटर बनाकर समाज में अभी भी मौजूद पितृसत्तात्मक सोच को भी टारगेट किया गया है। टैलेंट होते हुए अपने करियर को छोड़ घर को प्रोयोरिटी देने की सोच एक भारतीय स्त्री की स्थिति की वास्तविकता को दर्शाती है।

वेब सीरीज की तीसरी खास बात है कि इससे हर उम्र का दर्शक वर्ग जुड़ाव महसूस करेगा। एक मां जो करियर और घर के बीच अपने करियर को ज्यादा महत्व देती है और फिर उसे पछतावा भी होता है कि वह अपनी बेटी और पति को समय नहीं दे पा रही है। दूसरी ओर पॉलीटिक्स का ऐसे मर्डर केस से जुड़ना भारत में काफी आम है। यानि एक हाईप्रोफाइल केस होने के बावजूद कैसे एक पॉलीटिशियन की लाइफ पर ज्यादा असर नहीं पड़ता और उसे बस चुनाव में अपनी जीत की पड़ी है। वहीं साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे को भी इस सीरीज में उठाया गया है जो आज के युवाओं के लिए एक बड़ी सीख है जो बिना सोचे-समझे इंटरनेट पर कुछ भी अपलोड कर देते हैं।

इस पूरे केस में साइबर क्राइम भी एक बड़ा एंगल निकलकर आता है जो इसे आज की युवा पीढ़ी और उनके तौर तरीकों, अवेयरनेस और सेफ्टी के मुद्दों को उजागर करता है। पॉलीटिक्स, समाज, फैमिली, साइबर क्राइम इन सबके बीच पुलिस कैसे इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करती है यही इसकी कहानी को बांधने का काम करता है।