Michael Jackson की बायोपिक में भतीजा बनेगा 'किंग ऑफ पॉप', जानिए कौन हैं जाफर जैक्सन?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अपनी जादुई आवाज और डांस मूव्स के लिए करोड़ों दिलों पर राज करने वाले 'किंग ऑफ पॉप' माइकल जैक्सन (Michael Jackson) इस वक्त सुर्खियों में हैं। इसकी वजह उनके निधन या फिर पारिवारिक मुद्दे नहीं, बल्कि बायोपिक है। माइकल की बायोपिक आ रही है जिसका टीजर हाल ही में रिलीज किया गया है।

माइकल जैक्सन की बायोपिक (Michael Jackson Biopic) में खास बात यह है कि इस फिल्म में 'किंग ऑफ पॉप' की भूमिका कोई और नहीं बल्कि उनके खुद के भतीजे जाफर जैक्सन (Jaafar Jackson) निभा रहे हैं। 6 नवंबर 2025 को माइकल जैक्सन की बायोपिक का टीजर रिलीज किया गया और चाचा की भूमिका में जाफर छा गए। 1 मिनट 12 सेकंड के टीजर में जाफर अपने चाचा माइकल जैक्सन के लुक, स्टाइल, एक्सप्रेशंस और डांस मूव्स को इतनी खूबसूरती से निभाते दिखे कि फैंस उन्हें देखकर दंग रह गए हैं। जाफर की आवाज और अदाकारी में माइकल की झलक देखी गई।

साल 2019 में जाफर जैक्सन ने अपने गाने गॉट मी सिंगिंग' से पॉप म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा था। वह लव वन अनदर म्यूजिक एल्बम में भी दिखाई दिए थे। वह टीवी सीरीज द जैक्सन नेक्स्ट जेनरेशन (The Jacksons: Next Generation) में भी काम कर चुके हैं। अब वह माइकल जैक्सन की बायोपिक में अपने चाचा किंग ऑफ पॉप की भूमिका में दिखाई देंगे।

माइकल जैक्सन के बेटे पर जाफर ने तानी थी गन माइकल जैक्सन की बायोपिक से पहले जाफर साल 2010 में भी लाइमलाइट में रहे थे। दरअसल, ऐसी खबर थी कि 14 साल के जाफर ने ऑनलाइन स्टन गन खरीदी थी जिसके चलते उनके घर पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑथोरिटीज ने माइकल के घर पर छापा मारा था। जिस वक्त उन्हें पकड़ा गया, वो खेल-खेल में माइकल के बेटे के ऊपर गन ताने हुए थे।