How to Train Your Dragon Teaser: बच्चे ने ड्रैगन को कैसे किया कंट्रोल? फिल्म का धमाकेदार टीजर हुआ आउट

यूनिवर्सल पिक्चर्स की मोस्ट अवेटेड फिल्म हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन (How to Train Your Dragon) का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच मेकर्स ने इसका धमाकेदार टीजर-ट्रेलर रिलीज कर दिया है। डीन डेब्लोइस की निर्देशित फिल्म में जूलियन डेनिसन मेसन टेम्स और गेब्रियल हॉवेल जैसे कलाकार नजर आएंगे। चलिए जानते हैं कि इसका लेटेस्ट टीजर देखकर कहानी से जुड़ा क्या अपडेट मिला है।