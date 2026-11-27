एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटेन के शाही परिवार के बाद रॉबर्ट पैटिंसन को नया जेम्स बॉन्ड चुने जाने पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बातचीत के साथ -साथ डोनाल्ड ट्रंप ने रॉबर्ट और अभिनेत्री क्रिस्टन स्टीवर्ट के रिश्ते को लेकर 2012 में किए गए उस ट्वीट का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने चीटिंग की बात कही थी।

नए जेम्स बॉन्ड के रूढ़िवादी होने पर ट्रंप ने किया सवाल न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, जब ट्रंप से रॉबर्ट पैटिंसन के नया जेम्स बॉन्ड बनने पर पूछा गया, तो उन्होंने अपनी सहयोगी से कहा कि वो अभिनेता के बारे में कुछ आर्टिकल लेकर आएं, ताकि वो इस पर अपनी राय दे सकें। सहयोगी नताली हार्प जब लेख लेकर आईं तो उन्हें पढ़ने से पहले डोनाल्ड ट्रंप बोले, "क्या जेम्स बॉन्ड रूढ़िवादी व्यक्ति है?" रिपोर्ट्स देखने के बाद ट्रंप ने कहा, "मैं हमेशा उन्हें पसंद करता हूं, जो लोग मुझे लाइक करते हैं।"

पैटिंसन के पास्ट रिलेशनशिप पर किया था ट्वीट रॉबर्ट के जेम्स बॉन्ड बनने पर तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी ही, लेकिन साथ ही एक्टर्स के आर्टिकल्स में से वो भी पढ़ा , जिसमें उन्होंने 2012 में पैटिंसनऔर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड क्रिस्टन स्टीवर्ट के रिश्ते पर ट्विटर पर जाकर टिप्पणी की थी। ट्रंप की तरफ से ये कमेंट तब आया था जब ये खबर वायरल हुई थी कि स्टीवर्ट ने एक्टर को धोखा दिया है।

पब्लिकेशन के मुताबिक, ट्रंप ने अपनी पुरानी पोस्ट को पढ़कर सुनाते हुए कहा, "रॉबर्ट पैटिंसन को क्रिस्टन स्टीवर्ट को दोबारा नहीं अपनाना चाहिए था। उसने उन्हें कुत्ते की तरह धोखा दिया और दोबारा फिर वही करेगी। बस देखते जाइए।" विवादित बयानबाजी करने के बाद ट्रंप ने कहा, "वैसे ये बहुत पुरानी बात है।"