एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। रॉबर्ट पैटिनसन (Robert Pattinson) को नया जेम्स बॉन्ड बनाने पर सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। जहां 007 सीरीज के कुछ फैंस इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि ट्वाइलाइट अभिनेता इस रोल के साथ पूरा जस्टिस करेंगे, तो वहीं कुछ के मन में अभी भी कई सवाल हैं।

इसी बीच, लंदन में 'द ओडिसी' की स्क्रीनिंग के दौरान ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 का नया एजेंट बनने पर रॉबर्ट पैटिनसन का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया गया। जिसे पाकर बैटमैन एक्टर रॉबर्ट पैटिनसन काफी खुश नजर आए।

टॉम हॉलैंड सहित द ओडिसी के कलाकारों ने जताई खुशी लंदन में 'द ओडिसी' की स्क्रीनिंग के दौरान का एक वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें रॉबर्ट फिल्म की कास्ट एंड क्रू के साथ दिखाई दिए। उसी दौरान रॉबर्ट पैटिनसन के नए जेम्स बॉन्ड (James Bond) बनने पर खुशी व्यक्त करते हुए होस्ट ने कहा, "बधाई हो, मुझे यकीन है कि यहां मौजूद सभी लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशी है। हमारा नया बॉन्ड। मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में कभी हमें इस बारे में विस्तार से बात करने का मौका मिलेगा।"

उन्होंने आगे कहा, "फिलहाल हम आपके द ओडिसी में एंटीनस के किरदार को सेलिब्रेट करने के लिए यहां हैं। तो रॉबर्ट और उनके फैंस को इस हफ्ते मिली शानदार खबर के लिए जोरदार तालियां।" होस्ट के ऐसा कहने और लोगों से मिले सम्मान के बाद रॉबर्ट पैटिनसन ने सिर झुकाकर स्टेज से ही फैंस का इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया अदा किया। उस दौरान द ओडिसी के लीड अभिनेता टॉम हॉलैंड भी रॉबर्ट के लिए तालियां बजाते दिखे।

robert pattinson got congratulated about being cast as james bond !!! can’t believe i just saw james bond… https://t.co/ow88HCqpMT — diya (@watchwithdiya) November 20, 2026 क्रिस्टोफर नोलन ने रॉबर्ट के जेम्स बॉन्ड बनने पर की मस्ती इससे पहले, बीते हफ्ते रॉबर्ट पैटिनसन को द ओडिसी के प्रमोशन से जुड़े कई इवेंट्स में शामिल होना था, जिसमें एकेडमी म्यूजियम में गिल्ड सदस्यों और अवॉर्ड वोटर्स के लिए एक कास्ट पैनल, 'क्रिटिक्स चॉइस' की एक ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस और 'गवर्नर्स अवार्ड्स' शामिल थे। हालांकि, जेम्स बॉन्ड के नाम की ऑफिशियल अनाउंसमेंट से एक हफ्ते पहले ही उन्होंने इन सब कार्यक्रमों से अपना नाम वापस ले लिया था। मंगलवार को हुई द ओडिसी की स्क्रीनिंग के दौरान फिल्म में रॉबर्ट के किरदार का जिक्र करते हुए क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग से मजाकिया अंदाज में कहा, "रॉबर्ट पैटिनसन अब तक के सबसे कायर जेम्स बॉन्ड हैं।" जिसके बाद स्पीलबर्ग ने भी चुटकी लेते हुए कहा, "मुझे हैरानी है कि आपकी फिल्म की वजह से ही तो उन्हें इस रोल के लिए नहीं चुना गया।"