Avengers Doomsday की तगड़ी दीवानगी, ट्रेलर ने 24 घंटे में बनाया सबसे बड़ा रिकॉर्ड; रिलीज से पहले ही रचा इतिहास
मार्वल्स की फिल्म 'एवेंजर्स डूम्सडे' रिलीज से पहले ही दुनियाभर में छाई हुई है। इस फिल्म के ट्रेलर ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है।
HighLights
एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड
एवेंजर्स डूम्सडे की रिलीज से पहले ही दिखा क्रेज
एडवांस कलेक्शन में भी इतिहास रचने को तैयार फिल्म
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मार्वल्स की मच अवेटेड फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे (Avengers Doomsday) का क्रेज दर्शकों के बीच बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ फिल्म एडवांस बुकिंग में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, तो वहीं अब रॉबर्ट डाउनी जूनियर (Robert Downey Jr.) और 6 सुपरहीरो से सजी इस फिल्म के नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है।
एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर लोगों के अंदर दीवानगी किस कदर है, इस बात का अंदाजा आप मूवी के फाइनल ट्रेलर से लगा सकते हैं। इसके ट्रेलर ने महज 24 घंटे के अंदर ही बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है।
एवेंजर्स डूम्सडे ने बनाया नया रिकॉर्ड
दरअसल, एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर दूसरा सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ट्रेलर बन गया है। न्यूज पोर्टल डेडलाइन की रिपोर्ट्स के मुताबिक, रूसो ब्रदर्स के निर्देशन में बनी एवेंजर्स डूम्सडे का नया वीडियो दुनियाभर में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला डिज्नी ट्रेलर बन गया है। फिल्म के फाइनल ट्रेलर को 24 घंटों के अंदर तकरीबन 563 मिलियन व्यूज मिले हैं, जो इंडियन आंकडों के मुताबिक 56.3 करोड़ है।
स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी को छोड़ा पीछे
हालांकि, प्री-रिलीज बुकिंग में हुई कमाई के साथ-साथ रॉबर्ट डाउनी जूनियर की मूवी का ये ट्रेलर सिर्फ 2026 की सबसे कमाऊ फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे से व्यूज के मामले में पीछे है। स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइजी ट्रेलर को 700 मिलियन व्यूज मिले हैं, जो लगभग 70 करोड़ के आसपास है।
रिपोर्ट्स की मानें तो, एवेंजर्स डूम्सडे के फाइनल ट्रेलर ने व्यूज के मामले में अपनी ही फिल्म के टीजर को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसे लगभग 503 मिलियन व्यूज मिले थे।
एडवांस बुकिंग में कितनी हुई एवेंजर्स डूम्सडे की कमाई?
भारत में एवेंजर्स डूम्सडे का तगड़ा क्रेज देखने को मिल रहा है। फिल्म ने एडवांस बुकिंग में भारत में बिना ब्लॉकसीट्स के ही 60 करोड़ रुपये के करीब कारोबार कर लिया है। जबकि फिल्म 17 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। रिलीज से करीब 20 दिन पहले ही फिल्म का इतना तगड़ा कलेक्शन कई बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों को पछाड़कर नया इतिहास रचने की राह पर है।
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