एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मार्वल्स की मच अवेटेड फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे (Avengers Doomsday) का क्रेज दर्शकों के बीच बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ फिल्म एडवांस बुकिंग में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, तो वहीं अब रॉबर्ट डाउनी जूनियर (Robert Downey Jr.) और 6 सुपरहीरो से सजी इस फिल्म के नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है।

एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर लोगों के अंदर दीवानगी किस कदर है, इस बात का अंदाजा आप मूवी के फाइनल ट्रेलर से लगा सकते हैं। इसके ट्रेलर ने महज 24 घंटे के अंदर ही बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। एवेंजर्स डूम्सडे ने बनाया नया रिकॉर्ड दरअसल, एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर दूसरा सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ट्रेलर बन गया है। न्यूज पोर्टल डेडलाइन की रिपोर्ट्स के मुताबिक, रूसो ब्रदर्स के निर्देशन में बनी एवेंजर्स डूम्सडे का नया वीडियो दुनियाभर में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला डिज्नी ट्रेलर बन गया है। फिल्म के फाइनल ट्रेलर को 24 घंटों के अंदर तकरीबन 563 मिलियन व्यूज मिले हैं, जो इंडियन आंकडों के मुताबिक 56.3 करोड़ है।

स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी को छोड़ा पीछे हालांकि, प्री-रिलीज बुकिंग में हुई कमाई के साथ-साथ रॉबर्ट डाउनी जूनियर की मूवी का ये ट्रेलर सिर्फ 2026 की सबसे कमाऊ फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे से व्यूज के मामले में पीछे है। स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइजी ट्रेलर को 700 मिलियन व्यूज मिले हैं, जो लगभग 70 करोड़ के आसपास है।