एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ (Avengers: Doomsday) की रिलीज में अभी 25 दिन बाकी हैं, लेकिन मार्वल की इस नई फिल्म को लेकर अभी से काफी चर्चा है।

ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत में इस फिल्म की बुकिंग का आंकड़ा बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। इस साल की शुरुआत में ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ के रिलीज होने के बाद, फैंस इस खबर से बेहद खुश हैं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर और पुरानी एवेंजर्स टीम के कई अन्य सदस्य बड़े पर्दे पर वापसी करने वाले हैं।

कितना रहा एडवांस बुकिंग कलेक्शन? सैकनिल्क (Sacnilk) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ के लिए 7.45 लाख (ब्लॉक की गई सीटों को छोड़कर 6.30 लाख) एडवांस टिकट बुक हो चुके हैं, जिनसे 47.94 करोड़ रुपये (ब्लॉक की गई सीटों को छोड़कर 40.38 करोड़ रुपये) की कमाई हुई है।

ऑनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 80 शहरों में इस MCU फिल्म के 7,427 शो लिस्ट किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, 202 शो तो पूरी तरह से 'सोल्ड आउट' (सभी टिकट बिक चुके हैं) भी हो गए हैं।

रिकॉर्ड के अनुसार, 2,210 शो में 3.19 लाख टिकट बुक किए गए हैं, और 17 दिसंबर को भारत में फिल्म के पहले दिन के लिए ऑक्यूपेंसी रेट 50% है। स्पाइडर-मैन का तोड़ेगी रिकॉर्ड? यह फिल्म एडवांस बुकिंग के मामले में ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ के आंकड़ों के काफी करीब पहुंच गई है। टॉम हॉलैंड और जेंडाया की उस फिल्म ने 30 जुलाई, 2026 को अपनी रिलीज से पहले भारत में पहले दिन की ग्रॉस बुकिंग से 45 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी, और इसकी कुल प्री-सेल 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर के पार पहुंच गई थी।