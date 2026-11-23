एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मार्वल स्टूडियोज ने 'एवेंजर्स: डूम्सडे' का फाइनल ट्रेलर रिलीज कर दिया है। ट्रेलर में मल्टीवर्स से जुड़े जबरदस्त एक्शन की झलक मिलती है। इसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर की मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वापसी हुई है, जो विलेन 'डॉक्टर डूम' का किरदार निभा रहे हैं।

क्या है फाइनल ट्रेलर में? मार्वल स्टूडियोज के 'एवेंजर्स: डूम्सडे' (Avengers: Doomsday) के आखिरी ट्रेलर में कैप्टन अमेरिका के बेटे की झलक मिलती है और अलग-अलग टाइमलाइन के हीरोज एक साथ आते हैं। इस प्रीव्यू में डॉक्टर डूम का सामना MCU के हीरोज की एक ऐसी टीम से होता है, जिसमें फैंटास्टिक फोर और एक्स-मेन भी शामिल हैं।

आने वाली इस फिल्म में MCU के मुख्य किरदारों के साथ-साथ फॉक्स की 'एक्स-मेन' (X-Men) फिल्मों के कई हीरो भी एक साथ नजर आएंगे, जो आधिकारिक तौर पर मुख्य टाइमलाइन में शामिल हो रहे हैं। क्या है एवेंजर्स: डूम्सडे की कहानी? स्टीव रोजर्स, पेगी कार्टर के साथ शांति से रह रहे हैं और उन्होंने अपने बेटे से अपने सुपरहीरो अतीत को छिपा कर रखा है। लेकिन, यह शांति तब टूट जाती है जब डॉक्टर डूम जो अपनी हर प्यारी चीज खो देने के गम में है, रोजर्स परिवार को अपना निशाना बनाता है। ऐसे में, फैंटास्टिक फोर (Fantastic Four) को सामने आना पड़ता है और वे स्टीव को बचाते हैं।