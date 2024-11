Avatar 3: कैसी होगी पेंडोरा की दुनिया, सामने आई पहली झलक, रिलीज डेट से भी उठा पर्दा

Avatar The Way of Fire First Look Out अवतार फ्रैंचाइजी के तीसरे पार्ट पर अपडेट सामने आया है। जेम्‍स कैमरून ने अपनी अपकमिंग फिल्म अवतार फायर एंड ऐश से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों में पेंडोरा की नई दुनिया की झलक और रहस्य देखने को मिल रहे हैं। साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई है जिसको लेकर फैंस एक्साइटेड हो रहे हैं।