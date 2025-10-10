Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    GOT को पटखनी देगी 'अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम', आ गया है स्पिन ऑफ का धमाकेदार ट्रेलर

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 02:05 PM (IST)

    गेम ऑफ थ्रोन्स की स्पिन-ऑफ सीरीज 'अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह सीरीज GOT से 100 साल पहले की कहानी है, जिसमें 'डंक' के स्क्वायर से नाइट बनने और 'एग' के साथ उसके सफर को दिखाया गया है। इंडिया में कब और कहां आप ये सीरीज देख सकते हैं, पढ़ें: 

    prefferd source google
    Hero Image

    अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम ट्रेलर रिलीज/ फोटो- Youtube

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गेम ऑफ थ्रोन्स की स्पिन ऑफ सीरीज 'अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम' का शानदार ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। GOT से 100 साल पहले की कहानी में 'डंक' और 'एग' के खूबसूरत सफर को दिखाया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'डंक' और 'एग' के सफर को दिखाती इस सीरीज का ट्रेलर देखने के बाद ऑडियंस को अब बस सीरीज रिलीज का इंतजार है। 2 मिनट 22 सेकंड के इस ट्रेलर में मेकर्स ने क्या-क्या रिवील किया है और साथ ही ये अमेरिकन फैंटेसी ड्रामा कब रिलीज होगा, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स:

    डंक के स्क्वायर से नाइट बने के सफर को दर्शाया

    अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम में डंक के स्क्वायर से लेकर नाइट बनने की जर्नी को दर्शाया गया है, क्योंकि अब वह सर डंकन द टॉल बन चुका है। जब वह एशफोर्ड टूर्नामेंट में जाता है, तो वहां पर कमजोर और मासूम लोगों की रक्षा करने का वचन लेता है, जिसके लिए वह तलवार बाजी भी सीखता है। हालांकि, वहां पर कई लोग ऐसे भी घमंडी टार्गैरियन भी होते हैं, जिन्हें लगता है कि वह बस एक आम आदमी है।

    यह भी पढ़ें- 50 साल पहले आई थी पहली समर ब्लॉकबस्टर मूवी Jaws, कमाई के मामले में तोड़ दिए थे सभी रिकॉर्ड

    एशफोर्ड टूर्नामेंट के दौरान ही उसकी मुलाकात 'एग' नाम के एक छोटे से बच्चे से होती है, जिसे वह अपना स्क्वायर बनाता है। एग से मिलने के बाद डंक को ये यकीन हो जाता है कि वह नाइट बन सकता है, जिसके लिए वह बना है।

    कब और किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखें सीरीज?

    गेम्स ऑफ थ्रोन की स्पिन ऑफ सीरीज 'अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम' 18 जनवरी 2026 को HBO और 19 जनवरी को इंडिया में जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर रिलीज होगी। हाल ही में न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में, ऑथर जॉर्ज आरआर मार्टिन, शो रनर इरा पार्कर, एक्टर पीटर क्लाफे और डेक्सटर सोल अनसेल ने इस सीरीज का ट्रेलर फैंस के साथ शेयर किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसे शेयर करते हुए लिखा, "एक लंबी कहानी जो लीजेंड बन गई। गेम ऑफ थ्रोंस की नई सीरीज"।

    A Knight Of The Seven Kingdoms Trailer (1)

    आपको बता दें कि इस सीरीज का हर एपिसोड 30 मिनट का है। टोटल सीरीज में 6 एपिसोड है, जो एक-एक करके रिलीज किये जाएंगे। इसका लास्ट एपिसोड 25 फरवरी 2026 को रिलीज होगा।

    यह भी पढ़ें- Sinners OTT Release: 3000 करोड़ कमाने वाली हॉरर फिल्म की OTT पर हुई एंट्री, कब और कहां ऑनलाइन देखें 'सिनर्स'