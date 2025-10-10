GOT को पटखनी देगी 'अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम', आ गया है स्पिन ऑफ का धमाकेदार ट्रेलर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गेम ऑफ थ्रोन्स की स्पिन ऑफ सीरीज 'अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम' का शानदार ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। GOT से 100 साल पहले की कहानी में 'डंक' और 'एग' के खूबसूरत सफर को दिखाया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

'डंक' और 'एग' के सफर को दिखाती इस सीरीज का ट्रेलर देखने के बाद ऑडियंस को अब बस सीरीज रिलीज का इंतजार है। 2 मिनट 22 सेकंड के इस ट्रेलर में मेकर्स ने क्या-क्या रिवील किया है और साथ ही ये अमेरिकन फैंटेसी ड्रामा कब रिलीज होगा, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स:

डंक के स्क्वायर से नाइट बने के सफर को दर्शाया अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम में डंक के स्क्वायर से लेकर नाइट बनने की जर्नी को दर्शाया गया है, क्योंकि अब वह सर डंकन द टॉल बन चुका है। जब वह एशफोर्ड टूर्नामेंट में जाता है, तो वहां पर कमजोर और मासूम लोगों की रक्षा करने का वचन लेता है, जिसके लिए वह तलवार बाजी भी सीखता है। हालांकि, वहां पर कई लोग ऐसे भी घमंडी टार्गैरियन भी होते हैं, जिन्हें लगता है कि वह बस एक आम आदमी है।