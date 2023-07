Neeyat Day 1 Collection: 'नीयत' की धीमी शुरुआत, विद्या बालन की फिल्म ने पहले दिन कर ली इतनी कमाई

Neeyat Day 1 Collection सिनेमाघरों में इन दिनों कई फिल्मों का डंका है। सत्यप्रेम की कथा की आंधी के बीच विद्या बालन की नीयत रिलीज हुई है। इस फिल्म के जरिये एक्ट्रेस ने चार साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी की है। खून की गुत्थी को सुलझाती इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर ठीकठाक कमाई की है। विद्या बालन की एक्टिंग ने हमेशा की तरह लोगों का दिल जीता है।

File Photo of Vidya Balan from Neeyat

Your browser does not support the audio element.

HighLights चार साल बाद रिलीज हुई विद्या बालन की फिल्म एक्ट्रेस की सिल्वर स्क्रीन पर कमबैक फिल्म ने किया एवरेज कलेक्शन मर्डर मिस्ट्री पर आधारित है 'नीयत'

Edited By: Karishma Lalwani