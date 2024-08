'वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है', Stree 2 की एडवांस बुकिंग शुरू, पर रिलीज डेट में हुआ बदलाव!

Isilye woh aa rahi hai ek raat pehle, just for you 🫶🏻

So book your tickets NOW 🎟️

🔗 - https://t.co/QnumQlqKSO#Stree2, the legend returns on Independence Day eve, with night shows from 9:30… pic.twitter.com/PnRiF2CqqG— Maddockfilms (@MaddockFilms) August 10, 2024

इस दिन देख सकेंगे पहला शो

बुक माय शो पर फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। ये फिल्म असल में 15 अगस्त को रिलीज होगी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। स्त्री 2 फिल्म का नाइट शो 14 अगस्त की रात 9:30 बजे से शुरू होगा। यानी 'स्त्री 2' का मजा स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले लिया जा सकता है।

यह भी पढ़ें: रिलीज से एक दिन पहले ही देख सकेंगे श्रद्धा कपूर की Stree 2, मकेर्स ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज