SatyaPrem Ki Katha Box Office Day 4: सत्यप्रेम की कथा ने संडे को किया बंपर कलेक्शन, वीकेंड पर कमाए इतने करोड़

SatyaPrem Ki Katha Box Office Collection Day 4 कार्तिक आर्यन और कियारा की सत्यप्रेम की कथा ने संडे को रिकॉर्डतोड़ कलेक्शन किया है। वीकेंड के चार दिनों में फिल्म ने जबरदस्त कमाई की है। शुक्रवार को डाउनफॉल देखने के बाद भी फिल्म ने शनिवार से रफ्तार पकड़ी और रविवार को सिनेमाघरों में अब की सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड बनाया।

SatyaPrem Ki Katha Box Office Collection Day 4 kartik aaryan kiara advani

Your browser does not support the audio element.

HighLights सत्यप्रेम की कथा ने किया बंपर कलेक्शन संडे को तोड़ा कमाई का रिकॉर्ड छू नहीं पाई 40 करोड़ का आंकड़ा

नई दिल्ली, जेएनएन। SatyaPrem Ki Katha Box Office Collection Day 4: कार्तिक आर्यन और कियारा की जोड़ी ने पिछले साल रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर भूल भुलैया 2 के बाद सत्मप्रेम की कथा से वापसी की है। दर्शकों को सत्तू और कथा की केमिस्ट्री काफी पसंद आ रही है और उन्होंने संडे को फिल्म की बंपर कमाई करा दी। चौथे दिन का कलेक्शन पिछले तीन दिन पर भारी पड़ गया और इसकी के साथ फिल्म 40 करोड़ की कमाई के करीब पहुंच गई है। सत्यप्रेम की कथा ने किया बंपर कलेक्शन 29 जून को ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई सत्यप्रेम की कथा का दर्शकों पर जादू चल गया है। कार्तिक-कियारा का मैजिक ऑडियंस के दिल को छू गया। समीर विदवान्स के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म पहले दिन से ही टिकट खिड़की पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। हालांकि शुक्रवार को कमाई में गिरावट आई पर शनिवार से इसने जो रफ्तार पकड़ी है वो रविवार को रॉकेट बन गई। तो आइए जानते हैं कि सत्यप्रेम की कथा ने संडे को कितना कलेक्शन किया है... संडे को तोड़ा रिकॉर्ड कार्तिक-कियारा की इस रॉम कॉम को स्क्रीन पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म ने पहले दिन 9.25 करोड़ से खाता खोलकर बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद जगा दी थी। इसके बाद तो शुक्रवार को कमाई में गिरावट दर्ज की गई और इसके खाते में आए सिर्फ 7 करोड़। शनिवार को फिल्म ने डबल डिजिट में कमाई की और आंकड़ा पहुंच गया 10.10 करोड़ के पास। संडे को इसने बड़ा जंप लेते हुए 12 से 12.80 के बीच की कमाई की है। छू नहीं पाई 40 करोड़ का आंकड़ा कुल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म चार दिनों में 38.35 से 39.15 करोड़ के बीच पहुंच गई है और इस तरह से सत्यप्रेम की कथा चार दिनों में 40 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाई है। फिलहाल तो इसकी मुश्किलें सोमवार से बढ़ने वाली हैं क्योंकि पिछले वर्किंग डे पर भी इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। आने वाले दिनों में कोई बड़ी रिलीज नहीं है, बस करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। पर तक सत्यप्रेम की कथा के लिए मैदान खाली है।

Edited By: Ruchi Vajpayee