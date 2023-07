Satyaprem Ki Katha देख रहे दर्शकों से कियारा व कार्तिक ने सिनेमा हॉल में अचानक की मुलाकात, खुशी से झूमे फैंस

Satyaprem Ki Katha Kartik Aaryan Kiara Advani सत्यप्रेम की कथा देख रहे दर्शकों से कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी ने मुंबई के एक सिनेमा हॉल में मुलाकात की है। इस अवसर पर अचानक आए कलाकारों को देखकर फैंस काफी खुश हो गए। उन्होंने तालियों से कलाकारों का स्वागत किया है। इस फिल्म को अच्छे रिव्यू मिले है और इसने कलेक्शन भी अच्छा किया है।

