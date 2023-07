ZHZB Collection Day 29: लाखों में सिमट कर रह गई 'जरा हटके जरा बचके' की कमाई, जानें 100 करोड़ से कितनी दूर

ZHZB Box Office Collection Day 29 लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी लाइट रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जरा हटके जरा बचके को लगभग हर कोई पसंद कर रहा है। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ठीकठाक कमाई की है। कपिल और सौम्या की लव स्टोरी को दिखाती यह फिल्म 100 करोड़ के आंकड़े को अभी तक छू नहीं पाई है लेकिन इस आंकड़े से बहुत पीछे भी नहीं है।

Still Image of Vicky Kaushal and Sara Ali Khan from ZHZB

HighLights 'जरा हटके जरा बचके' को रिलीज हुए बीते 29 दिन ठीकठाक संख्या में फिल्म को मिले दर्शक जानें 29 दिन में किया कितना कलेक्शन

नई दिल्ली, जेएनएन। ZHZB Box Office Collection Day 29: सारा अली खान (Sara Ali Khan) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की फिल्म 'जरा हटके जरा बचके' ने बॉक्स ऑफिस पर 29 दिन पूरे कर लिए हैं। लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने अब तक टिकट विंडो पर ठीकठाक संख्या में दर्शक जुटाए हैं। महीने के मिड में ओम राउत की 'आदिपुरुष' तक रिलीज हुई। फिल्म को लेकर बवाल हुआ, जिसका कुछ फायदा 'जरा हटके जरा बचके' को मिला। उस मूवी की बदौलत लोगों ने पहले दिन से एवरेज कलेक्शन कर रही 'जरा हटके जरा बचके' को देखना सही समझा। 'जरा हटके जरा बचके' का कलेक्शन 'जरा हटके जरा बचके' कपल कपिल (विक्की कौशल) और सौम्या (सारा अली खान) की प्रेम कहानी है। रोमांटिक कॉमेडी से भरपूर इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 37.35 करोड़ की कमाई की। दूसरे हफ्ते मूवी का कुल डोमेस्टिक कलेक्शन 25.65 करोड़ हो गया। तीसरे हफ्ते में 9.54 करोड़ का और चौथे हफ्ते के गुरुवार 29 जून तक मूवी में 9.99 करोड़ का कुल कलेक्शन किया। वहीं, सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने चौथे शुक्रवार यानी कि 30 जून को 45 लाख का नेट डोमेस्टिक कलेक्शन किया है। क्या है फिल्म की कहानी? 'जरा हटके जरा बचके' की कहानी कपिल और सौम्या की कहानी है, जो एक दूसरे के साथ रोमांटिक होने, और क्वॉलिटी टाइम स्पेंड करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। दरअसल, कपिल और सौम्या को शादी के बाद एक दूसरे के साथ ठीक से वक्त बिताने का मौका नहीं मिलता। कारण, बात-बात पर परिवार वालों का दखलअंदाजी करना। लिहाजा, दोनों परिवार से अलग होकर रहने के बारे में सोचते हैं। फैमिली से अलग होने के लिए कपिल और सोम्या इंडियन गवर्मेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम, प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के जरिये फ्लैट लेने की सोचते हैं। मगर उसमें कंडीशन यह होती है कि, इसके लिए उनका तलाकशुदा होना जरूरी है। इसके बाद एक साथ रहने के लिए वह जो प्लान बनाते हैं, वह कॉमेडी से भरपूर है। विक्की और सारा की इस फिल्म ने इस स्टोरी के साथ अब तक 82.98 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है।

