एडवांस बुकिंग में Ramayana की चांदी, रिलीज से 5 दिन पहले ही हाफ सेंचुरी मारने के करीब Ranbir Kapoor की फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन और ग्लोबल सिनेमा में छाई रामयाण (Ramayana) पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर धांसू कमाई कर सकती है। ऐसा हम नहीं, बल्कि एडवांस बुकिंग में हुए कलेक्शन से अंदाजा लगाया जा रहा है।

जितनी किसी फिल्म की सफल ओपनिंग होती है, उतनी रामायण ने रिलीज से 5 दिन पहले ही एडवांस बुकिंग में कमा लिया है। रणबीर कपूर स्टारर रामायण पार्ट 1 (Ramayana Part 1 Advance Collection) का एडवांस कलेक्शन भारत और विदेशों में शॉकिंग रहा है।

रिलीज से पहले ही रामायण की चांदी रामायण की एडवांस बुकिंग 15 दिन पहले ही शुरू कर दी गई थी और इसका फायदा भी मेकर्स को खूब मिल रहा है। अभी फिल्म की रिलीज को पांच दिन बचे हैं, लेकिन देश-विदेशों में फिल्म ने 40 करोड़ के पार कारोबार कर लिया है।

भारत में कितनी हुई रामायण की एडवांस कमाई? सैकनिल्क के मुताबिक, 5 नवंबर को दुनियाभर में रिलीज हो रही रामायण का लोग इतनी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि इसकी टिकटें लाखों में बिक गई हैं। भारत में रामायण की अभी तक 4 लाख से ज्यादा टिकटें बिकी हैं और कमाई 19.89 करोड़ रुपये के पार है।

विदेशों में भी रामायण की धांसू कमाई सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी फिल्म की रिलीज का इंतजार हो रहा है। इसका अंदाजा फिल्म की एडवांस कमाई से लगाया जा सकता है। फिल्म की कमाई विदेशों में 2.5 मिलियन डॉलर यानी 23 करोड़ रुपये के पार हो गई है।