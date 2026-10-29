कैसा जीवनसाथी चाहती हैं Ramayana की 'सीता'? केबीसी के मंच पर साई पल्लवी ने बताईं फ्यूचर हसबैंड की खूबियां

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साई पल्लवी (Sai Pallavi) हाल ही में अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के शो कौन बनेगा करोड़पति (Kaun Banega Crorepati) में नजर आईं।

एक्ट्रेस यहां रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म रामायण (Ramayana) को प्रमोट करने आईं थीं। इस दौरान उनसे पूछा गया कि वह अपने जीवनसाथी में कौन से गुण देखना चाहेंगी। साई पल्लवी ने कहा कि उनकी उम्मीदों की कोई लंबी लिस्ट नहीं है, लेकिन उनका होने वाला पार्टनर एक अच्छा इंसान होना चाहिए और उसे खाना बनाना आना चाहिए।

कैसा लाइफ पार्टनर ढूंढ़ रहीं साईं साईं पल्लवी ने कहा कि बस ये दो ऐसी बातें हैं जिन पर वह कोई समझौता नहीं कर सकतीं। साईं ने कहा,'सबसे पहले तो उसे एक अच्छा इंसान होना चाहिए। वह बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। उसे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आत्म-चिंतन करता हो, जो अपने कामों पर नजर रखता हो।'

साई ने आगे कहा,'उसे इस बात की समझ हो कि वह जिंदगी में किस मुकाम पर है। उससे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उसे उन्हें सुधारना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष दे। कोई बहुत लंबी लिस्ट तो नहीं है, बस उसे एक अच्छा इंसान होना चाहिए, और अगर उसे खाना बनाना भी आता हो, तो और भी अच्छा है!'

क्यों चुना माता सीता का रोल? सीता के रोल के बारे में बात करते हुए साईं ने कहा कि वैसे तो वो हर बार कोई रोल चुनने से पहले कई बार अपने आप से सवाल करती हैं कि मैं इस किरदार को क्या दे सकती हूं। हालांकि जब उन्हें सीता मां का रोल ऑफर हुआ तो साईं ने कहा कि उन्होंने सोचा कि उन्हें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसलिए बिना ज्यादा सोचे सीता मां को प्रणाम किया और इसके लिए हां कह दी।