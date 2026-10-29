आ गया करवाचौथ का नया 'एंथम', श्रेया घोषाल की सुरीली आवाज; रिलीज हुआ Ramayana का एक और गाना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस साल की बहुचर्चित फिल्म के तौर पर फिल्म रामायणम् (Ramayana) का इंतजार किया जा रहा है। दीवाली के खास मौके पर इस पौराणिक कहानी फिल्म को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इससे पहले मेकर्स की तरफ से फिल्म का एक और नया गाना रिलीज किया गया है, जोकि करवाचौथ (Karwa Chauth) एंथम है।

करवाचौथ के त्योहार को खास बनाने के लिए रामायणम् का लेटेस्ट सॉन्ग आ गया है, जिसे मशहूर गायिका श्रेया घोषाल (Shreya Ghoshal) ने अपनी सुरीली आवाज में गाया है। आइए जानते हैं कि वह कौन सा गीत है। रामायणम् का करवाचौथ एंथम जैसे-जैसे फिल्म रामायणम् की रिलीज डेट 5 नवंबर नजदीक आती जा रही है, ठीक वैसे-वैसे इसको लेकर नए-नए सरप्राइज भी सामने आ रहे हैं। करवाचौथ के शुभ अवसर पर अब रामायणम् पार्ट-1 के मेकर्स की तरफ से फिल्म का नया गाना जुड़ी जोड़ी... (Judi Jodi) को ऑडियो वर्जन में रिलीज कर दिया गया। जिसे संगीतकार और गायक ए आर रहमान ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लॉन्च किया है।

इस तरह से रामायणम् का करवाचौथ स्पेशल सॉन्ग जुड़ी जोड़ी... ऑडियो वर्जन में फैंस के दिलों को जीतने के लिए आ गया है। माना जा रहा है कि फिल्म का ये गीत करवाचौथ के इस त्योहार को और भी खास यादगार बना देगा। सोशल मीडिया पर इस खास पर्व को लेकर रामायणम् के गाने पर खूब रील्स वीडियोज भी बनते नजर आएंगे।