एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), साई पल्लवी (Sai Pallavi) और यश (Yash) की 'रामायण' (Ramayana) 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। भारतीय महाकाव्य पर आधारित इस बड़े प्रोजेक्ट को लेकर लोगों में काफी उत्साह है।

दशहरे के मौके पर फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू कर दी गई थी और ऑडियंस से इसे अभी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। प्री-सेल्स के आठ दिनों में फिल्म ने अब तक अच्छे आंकड़े दर्ज किए हैं। पहले दिन के लिए बिकीं कितनी टिकट? सैकनिल्क के अनुसार, 'रामायण' के पहले दिन के लिए 2.77 लाख से ज्यादा टिकट बिके हैं, जिसमें ब्लॉक की गई सीटें भी शामिल हैं। अगर ब्लॉक की गई सीटों को हटा दें, तो फिल्म के लगभग 2.22 लाख टिकट बिके हैं।

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने ब्लॉक की गई सीटों को मिलाकर, एडवांस बुकिंग से कुल 14.64 करोड़ रुपये की कमाई की है। ब्लॉक की गई सीटों को हटा दें, तो ओपनिंग डे की कुल कमाई 11.88 करोड़ रुपये है।

कहां तक पहुंचा एडवांस कलेक्शन? हालांकि ये आंकड़े एक अच्छी शुरुआत की ओर इशारा करते हैं, लेकिन फिल्म की एडवांस बुकिंग उस स्तर तक नहीं पहुंची है,जिसकी इसके पैमाने और बताए गए बजट को देखते हुए उम्मीद की जा सकती थी। मौजूदा रफ्तार को देखते हुए, फिल्म की रिलीज से पहले की कमाई और बेहतर हो सकती थी। आठ दिनों की अवधि में इसके ग्रॉस कलेक्शन के लगभग 22-27 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद थी।