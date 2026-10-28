एडवांस बुकिंग में Ramayana का शानदार कलेक्शन, बिकीं 2.77 लाख टिकट; टूटेगा 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड?
रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर फिल्म 'रामायण' की एडवांस बुकिंग में 2.77 लाख से अधिक टिकट बिक चुके हैं।
HighLights
एडवांस बुकिंग में 2.77 लाख से अधिक टिकट बिके
फिल्म ने एडवांस बुकिंग में किया शानदार कलेक्शन
'पुष्पा 2', RRR जैसी बड़ी फिल्मों से हो रही है तुलना
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), साई पल्लवी (Sai Pallavi) और यश (Yash) की 'रामायण' (Ramayana) 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। भारतीय महाकाव्य पर आधारित इस बड़े प्रोजेक्ट को लेकर लोगों में काफी उत्साह है।
दशहरे के मौके पर फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू कर दी गई थी और ऑडियंस से इसे अभी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। प्री-सेल्स के आठ दिनों में फिल्म ने अब तक अच्छे आंकड़े दर्ज किए हैं।
पहले दिन के लिए बिकीं कितनी टिकट?
सैकनिल्क के अनुसार, 'रामायण' के पहले दिन के लिए 2.77 लाख से ज्यादा टिकट बिके हैं, जिसमें ब्लॉक की गई सीटें भी शामिल हैं। अगर ब्लॉक की गई सीटों को हटा दें, तो फिल्म के लगभग 2.22 लाख टिकट बिके हैं।
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने ब्लॉक की गई सीटों को मिलाकर, एडवांस बुकिंग से कुल 14.64 करोड़ रुपये की कमाई की है। ब्लॉक की गई सीटों को हटा दें, तो ओपनिंग डे की कुल कमाई 11.88 करोड़ रुपये है।
कहां तक पहुंचा एडवांस कलेक्शन?
हालांकि ये आंकड़े एक अच्छी शुरुआत की ओर इशारा करते हैं, लेकिन फिल्म की एडवांस बुकिंग उस स्तर तक नहीं पहुंची है,जिसकी इसके पैमाने और बताए गए बजट को देखते हुए उम्मीद की जा सकती थी। मौजूदा रफ्तार को देखते हुए, फिल्म की रिलीज से पहले की कमाई और बेहतर हो सकती थी। आठ दिनों की अवधि में इसके ग्रॉस कलेक्शन के लगभग 22-27 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद थी।
फिलहाल ये अभी तक होता दिखाई नहीं दिया है। बता दें कि रामायण को 4000 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया है। हालांकि असली तस्वीर रिलीज डेट के और करीब आने पर पता चलेगी।
इन फिल्मों से होगी तुलना
'रामायणम्' जितनी बड़ी फिल्म है, इसके पहले दिन की कमाई की तुलना 'पुष्पा 2', RRR और 'बाहुबली 2' से भी होगी, जिनके नाम टॉप-3 का रिकॉर्ड है।
पुष्पा 2 ने वर्ल्डवाइड 275.01 करोड़ रुपये और देश में 164.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। उम्मीद है कि रामायण की पहले दिन की कमाई 100 करोड़ रुपये से ज्यादा होगी। दिवाली के दौरान फिल्म का प्रदर्शन यह तय करने में भी अहम होगा कि बॉक्स ऑफिस पर यह कितने अच्छे से टिक पाती है।
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