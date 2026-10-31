4000 करोड़ी Ramayana पर नहीं चली सेंसर बोर्ड की कैंची, कितनी उम्र तक के लोग देख सकेंगे माइथोलॉजिकल फिल्म?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्देशक नितेश तिवारी की भव्य फिल्म, 'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फ़िल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से आधिकारिक तौर पर 'U' (यूनिवर्सल) सर्टिफिकेट मिल गया है। इस शानदार फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी माता सीता के रूप में, रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में, यश रावण के रूप में और सनी देओल भगवान हनुमान के रूप में नजर आएंगे।

कितना है रामायण का रनटाइम? 'बॉलीवुड हंगामा' की रिपोर्ट के अनुसार, इस फिल्म का कुल रनटाइम 195 मिनट (3 घंटे 15 मिनट) है। रिपोर्ट में बताया गया है कि CBFC की जांच समिति ने फिल्म को बिना किसी कट के पास कर दिया है; यानी फिल्म में ऑडियो या विज़ुअल स्तर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है।

फिल्म की कास्ट 'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित प्राचीन ग्रंथ 'रामायण' पर आधारित एक दो-भागों वाली सिनेमैटिक फ्रैंचाइजी है। फिल्म की स्टार कास्ट में अरुण गोविल (राजा दशरथ के रूप में) और रकुल प्रीत सिंह (शूर्पणखा के रूप में) शामिल हैं। इनके अलावा, फिल्म में विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर, शोभना, सौरभ सचदेवा, फैसल मलिक और लारा दत्ता भी नजर आएंगे।