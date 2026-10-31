4000 करोड़ी Ramayana पर नहीं चली सेंसर बोर्ड की कैंची, कितनी उम्र तक के लोग देख सकेंगे माइथोलॉजिकल फिल्म?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' को बिना किसी कट के 'U' सर्टिफिकेट दे दिया है।
HighLights
माइथोलॉजिकल फिल्म का रनटाइम भी आया सामने
माइथोलॉजिकल फिल्म का रनटाइम भी आया सामने
5 नवंबर को रिलीज होगी रणबीर कपूर की फिल्म
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्देशक नितेश तिवारी की भव्य फिल्म, 'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फ़िल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से आधिकारिक तौर पर 'U' (यूनिवर्सल) सर्टिफिकेट मिल गया है। इस शानदार फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी माता सीता के रूप में, रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में, यश रावण के रूप में और सनी देओल भगवान हनुमान के रूप में नजर आएंगे।
कितना है रामायण का रनटाइम?
'बॉलीवुड हंगामा' की रिपोर्ट के अनुसार, इस फिल्म का कुल रनटाइम 195 मिनट (3 घंटे 15 मिनट) है। रिपोर्ट में बताया गया है कि CBFC की जांच समिति ने फिल्म को बिना किसी कट के पास कर दिया है; यानी फिल्म में ऑडियो या विज़ुअल स्तर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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कितनी उम्र तक के दर्शक देख सकेंगे फिल्म?
हाल ही में रिलीज हुई बड़ी फिल्मों, जैसे 'व्वन' (Vvaan) और 'दृश्यम 3' को भी बिना किसी कट के पास किया गया था, लेकिन उन्हें 'UA 16+' सर्टिफिकेट मिला था। इसके विपरीत, 'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' (Ramayana: The Rise Of A Legend) को मिला 'U' सर्टिफिकेट यह दर्शाता है कि यह फिल्म हर उम्र के दर्शक देख सकते हैं। फिल्म का आधिकारिक सेंसर सर्टिफिकेट आज, 30 अक्टूबर को निर्माताओं को सौंप दिया गया।
फिल्म की कास्ट
'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित प्राचीन ग्रंथ 'रामायण' पर आधारित एक दो-भागों वाली सिनेमैटिक फ्रैंचाइजी है। फिल्म की स्टार कास्ट में अरुण गोविल (राजा दशरथ के रूप में) और रकुल प्रीत सिंह (शूर्पणखा के रूप में) शामिल हैं। इनके अलावा, फिल्म में विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर, शोभना, सौरभ सचदेवा, फैसल मलिक और लारा दत्ता भी नजर आएंगे।
दीवाली पर रिलीज होगी फिल्म
'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' को नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज ने DNEG और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। इसका पहला भाग 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगा, जबकि इसका अगला पार्ट दीवाली 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है।
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