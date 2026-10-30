नितेश तिवारी की Ramayana में दिखाई देंगे ये 27 सितारे, रणबीर-यश समेत कौन निभा रहा है किसका किरदार?

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। धुरंधर 2 के बाद अगर दर्शकों को किसी मूवी का बेसब्री से इंतजार है, तो वह नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म रामायण पार्ट 1 (Ramayana Part 1) है। रणबीर कपूर स्टारर माइथोलॉजिकल फिल्म का कुछ दिनों पहले ही लॉस एंजेलिस में वर्ल्ड प्रीमियर हुआ। रामायण का पहला पार्ट देखने के बाद फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं था।

मूवी में रणबीर, साई, यश और सनी देओल किस किरदार को जीवंत करने वाले हैं, ये तो हमें अच्छे से पता है, लेकिन इनके अलावा और कौन से सितारे फिल्म का हिस्सा है, वह किस किरदार में नजर आने वाले हैं। नीचें पढ़ें उनके किरदारों के बारे में डिटेल्स।

रणबीर कपूर-भगवान राम रामायण में भगवान श्रीराम के सफर, उनके कर्तव्य, सत्य और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। अरुण गोविल को भगवान राम के रूप में दर्शकों का बहुत प्यार मिला। अब नितेश तिवारी की माइथोलॉजिकल फिल्म में रणबीर कपूर श्रीराम की भूमिका की जिम्मेदारी कंधों पर लेने वाले हैं। अगर उनका लुक देखें तो वह एकदम शांत, गरिमापूर्ण किरदार में दिखाई दे रहे हैं।

साई पल्लवी-माता सीता जब साई पल्लवी को माता सीता के किरदार के लिए चुना गया, तो उनकी सादगी तो लोगों को बेहद पसंद आई, लेकिन उनकी साउथ बोली को लेकर लोगों में काफी संदेह था, लेकिन ट्रेलर में उनके कुछ सीन्स को देखकर फैंस दो हिस्सों में बंट चुके हैं।

यश-रावण कन्नड़ के रॉकिंग स्टार यश सिर्फ 400 करोड़ के बजट में बनी फिल्म रामायण में एक्टर ही नहीं हैं, बल्कि वह मूवी के प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने इस महाकाव्य गाथा में लंकापति रावण का किरदार अदा किया है। ट्रेलर में जिस तरह से यश ने दशानन का किरदार पकड़ा था फैंस उसकी तारीफ करते नहीं थके थे। यहां तक की लॉस एंजेलिस में प्रीमियर के दौरान भी फैंस ने रावण के नारे लगाए थे।

रवि दुबे- लक्ष्मण रवि दुबे टीवी इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर हैं, इस बात में कोई दोराय नहीं है। कार्तिक आर्यन को मोनोलॉग बोलने में टक्कर देना हो या फिर एक्टिंग में जान फूंकना, रवि दुबे का किरदार यादगार बन जाता है। टीवी और सीरीज के बाद अब रवि नितेश तिवारी की फिल्म में राम के छोटे भाई लक्ष्मण का किरदार अदा कर रहे हैं।

सनी देओल- महाबली हनुमान रामायण में कुछ किरदार ऐसे हैं, जो भक्ति और ताकत का मिश्रण हैं। वो किरदार हैं श्रीराम के सबसे बड़े भक्त हनुमान। इस किरदार को नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म में सनी देओल (Sunny Deol) निभा रहे हैं। हालांकि, रामायण पार्ट 1 से ज्यादा वह पार्ट 2 में दिखेंगे, जो 2027 में रिलीज होगी।

अरुण गोविल- राजा दशरथ अरुण गोविल को रामानंद सागर की दूरदर्शन पर आने वाली रामायण में दर्शकों ने राम के रूप में तो काफी पसंद किया था। हालांकि, जब ये सामने आया कि अब वह फिल्मी पर्दे पर आ रही रामायण में राम के पिता राजा दशरथ की भूमिका निभा रहे हैं, तो फैंस काफी निराश हुए थे।

लारा दत्ता- रानी कैकेयी श्रीराम के वनवास जाने में कैकेयी एक अहम पात्र थीं। अयोध्या की दूसरी रानी और भरत की मां कैकेयी के राजा दशरथ से मांगे गए वादे के कारण हीं जवह दशरथ से मांगे गए अपने दो वरदानों का उपयोग करती हैं, पहला भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 साल के लिए वनवास पर भेजा जाए। फिल्म में वह किरदार लारा दत्ता निभा रहीं हैं।