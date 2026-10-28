LA में हुआ Ramayana Part 1 का वर्ल्ड प्रीमियर, यश को देख लोगों ने 'रावण' के लगाए नारे; खास अंदाज में हुआ वेलकम

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। फिल्म की रिलीज डेट जैसे-जैसे करीब आ रही है, फैंस की उत्सुकता सातवें आसमान पर पहुंच रही है। फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा और यश मूवी को भारत के साथ-साथ विदेशों में भी एक ग्रैंड स्केल पर रिलीज कर रहे हैं। जिसका एक उदाहरण देखने को भी मिला।

हाल ही में जब फिल्म रामायण पार्ट 1 में श्री राम का किरदार निभाने वाले रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश लॉस एंजेलिस में रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड का वर्ल्ड प्रीमियर अटेंड करने पहुंचे, तो विदेशी ऑडियंस ने उनका धूमधाम से स्वागत किया।

ट्रेडिशनल आउटफिट में पहुंचे सितारे रामायण पार्ट 1 के वर्ल्ड प्रीमियर पर लॉस एंजेलिस के रेड कार्पेट पर सभी सितारे अपने बेस्ट देसी आउटफिट में पहुंचे। इस दौरान जहां रणबीर कपूर आइवरी रंग की जैकेट और ब्लैक ट्राउजर में दिखे, तो वहीं साईं पल्लवी ने लाल रंग की साड़ी और प्यारी सी मुस्कान से हर किसी का दिल जीत लिया।

इन दोनों के अलावा माइथोलॉजिकल फिल्म में 'लंकापति रावण' का किरदार अदा करने वाले यश इस खास मौके पर फुल ब्लैक आउटफिट में पहुंचे, जिस पर गोल्डन रंग का ब्रोच लगा हुआ था, जिस पर दस सिर बने हुए थे। इस खास मौके पर स्टारकास्ट के साथ-साथ निर्माता नमित मल्होत्रा और डायरेक्टर नितेश तिवारी भी दिखे, जिनका ट्रेडिशनल लुक फैंस को देखने को मिला।





लोगों ने लगाए रावण के नारे लॉस एंजेलिस से रामायण के वर्ल्ड प्रीमियर का एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जैसे ही यश पत्नी के साथ रेड कारपेट पर आए तुरंत लोगों ने 'रावण-रावण' चैंट करना शुरू कर दिया। यश ने रामायण पार्ट 1 के प्रीमियर पर ऑडियंस को कन्नड़ में ग्रीट किया और साथ ही माइथोलॉजिकल फिल्म पर और अपने फिल्मी सफर पर बात की।