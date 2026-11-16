Ramayana का हुआ राज, छिन गया धुरंधर का ताज; 11वें दिन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर की ऐतिहासिक कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस वक्त अभिनेता रणबीर कपूर की फिल्म रामायणम् पार्ट-1 (Ramayana) कामयाबी के रथ पर सवार है। कमाई के मामले में इस पौराणिक फिल्म ने देश और विदेश में धमाकेदार प्रदर्शन करके दिखाया है। रिलीज का 12वां दिन रामायणम् के लिए बेहद अहम रहा है।

क्योंकि इस दिन रामायणम् ने रणवीर सिंह ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर पार्ट-1 (Dhurandhar) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ग्लोबली कलेक्शन में बाजी मार ली है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अब तक रामायणम् का टोटल ग्रॉस बिजनेस कितना हो गया है।

रामायणम् ने तोड़ा धुरंधर का रिकॉर्ड 11वें दिन रामायणम् की कमाई में बंपर उछाल देखने के मिला है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रणबीर कपूर की फिल्म ने दूसरे रविवार को पूरी दुनिया में 160 करोड़ से अधिक का कारोबार किया है। इसके साथ ही अब रामायणम् पार्ट-1 का टोटल ग्रॉस कलेक्शन 1384 करोड़ के पार पहुंच गया है, जोकि अपने आप में खास उपलब्धि है। 11वें दिन ताबड़तोड़ कमाई कर रामायणम् ने धुरंधर पार्ट-1 को मात दे दी है।

इसके अलावा रामायणम् अब हिंदी सिनेमा के इतिहास की पहली ऐसी फिल्म बन गई है, जिसने महज रिलीज के 12 दिन के भीतर ग्लोबली 1380 करोड़ से अधिक का आंकड़ा पार किया है। ऐसे में आने वाले दिनों में भी रामायणम् पार्ट-1 सफलता का नया इतिहास भी रचती हुई नजर आ सकती है।