12वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 'खजांची' बनी Ramayana, दुनियाभर में रणबीर कपूर की फिल्म पर जमकर बरसे नोट

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। रामायण (Ramayana) के लिए बॉक्स ऑफिस पर पहला हफ्ता शानदार रहा है। फिल्म लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और कई रिकॉर्ड तोड़ने की राह पर है।

अपने पहले सात दिनों में ही फिल्म ने कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं। इसमें किसी हिंदी फिल्म के लिए अब तक का सबसे बड़ा सोमवार का कलेक्शन शामिल है, जिसके बाद मंगलवार और बुधवार को भी फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया।

ताजा आंकड़े देखें तो सैकनिल्क के अनुसार, गुरुवार, 12 नवंबर को फिल्म का पहला हफ्ता पूरा हुआ, जिसमें भारत में इसका कुल कलेक्शन 564 करोड़ रुपये रहा। वीकेंड पर कैसा रहा कलेक्शन? आठवें दिन भी फिल्म का शानदार प्रदर्शन जारी रहा, जब इसने 53.50 करोड़ रुपये कमाए, और इसके बाद शुक्रवार को 48 करोड़ रुपये की कमाई की। दूसरे शनिवार को फिल्म की कमाई में भारी उछाल आया और इसने 72.90 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। दूसरे वीकेंड के दौरान, शाम और रात के शो से होने वाली कमाई के साथ, कुल कलेक्शन के और भी बढ़ने की उम्मीद है।

वहीं बात करें दूसरे रविवार यानी 11वें दिन की तो फिल्म की कमाई 75 करोड़ रुपये रही और 12वें दिन अभी तक इसने 52 लाख रुपये कमा लिए हैं। इस हिसाब से इसका अभी तक का कुल कलेक्शन 761.12 करोड़ रुपये रहा जबकि ग्रॉस कलेक्शन 909.61 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

दुनियाभर में कमाई से ला दी सुनामी वहीं दुनियाभर में भी रामायण का डंका बज रहा है। ओवरसीज 475.50 करोड़ रुपये की कमाई के साथ वर्ल्डवाइड इसने अभी तक 1384.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। रामायण ने पहले ही शाह रुख खान की पठान और जवान, राजकुमार राव की स्त्री 2 और छावा के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है।