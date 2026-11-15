11वें दिन Ramayana पर बरसी कुबेर की कृपा, संडे को रणबीर कपूर की फिल्म पर हुई जमकर धनवर्षा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नमित मल्होत्रा की एपिक फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। फिल्म ने 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। धांसू ओपनिंग करने के बाद फिल्म ने दीवाली वीकेंड तक थोड़ा उतार-चढ़ाव देखा लेकिन सोमवार से इसने कमाई की जबरदस्त रफ्तार पकड़ी। अब दूसरे रविवार को फिल्म ने कितनी कमाई की है? आइए जानते हैं-

'रामायण' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 11 सैकनिल्क के मुताबिक, माइथोलॉजिकल फिल्म 'रामायण' (Ramayana) ने पहले दिन 64.85 करोड़ रुपये के साथ शुरुआत की थी। इसके बाद आठ दिनों के अंदर ही रामायण ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये और ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया।

अब फिल्म को रिलीज हुए 11 दिन हो चुके हैं। 11वें दिन इसने अब तक 71.24 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म का टोटल नेट इंडिया कलेक्शन 756.84 करोड़ रुपये और ग्रॉस इंडिया कलेक्शन 903.56 करोड़ रुपये हो गया है।

रामायण का डे वाइज कलेक्शन डे कलेक्शन 1 64.85 करोड़ रुपये 2 48.05 करोड़ रुपये 3 69.80 करोड़ रुपये 4 56.15 करोड़ रुपये 5 107.50 करोड़ रुपये 6 94.10 करोड़ रुपये 7 70.65 करोड़ रुपये 8 53.50 करोड़ रुपये 9 48.10 करोड़ रुपये 10 72.90 करोड़ रुपये 11 71.24 करोड़ रुपये (अब तक) नेट इंडिया कलेक्शन 756.84 करोड़ रुपये ग्रॉस इंडिया कलेक्शन 903.56 करोड़ रुपये वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,128 करोड़ रुपये ग्लोबल कलेक्शन की बात करें तो एपिक फिल्म ने रविवार यानी 11वें दिन तक 1,228 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। हालांकि यह शनिवार तक के आंकड़े हैं, रविवार का वर्ल्डवाइड कलेक्शन आना अभी बाकी है।

रामायणम् के बारे में 'रामायणम्' एक पौराणिक फिल्म है जिसे नितेश तिवारी ने निर्देशित किया और इसे उन्होंने श्रीधर राघवन के साथ मिलकर लिखा है। वहीं फिल्म का प्रोडक्शन नमित मल्होत्रा और यश के प्रोडक्शन हाउस द्वारा किया गया है। यह फिल्म वाल्मीकि रचित हिंदू महाकाव्य 'रामायण' पर आधारित है।