अब 'धुरंधर 2 और दंगल' का सिंहासन छीनेगी Ramayana! 4 विदेशी देशों में रिलीज होगी पौराणिक फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉक्स ऑफिस पर अब तक धमाकेदार प्रदर्शन करने वाली फिल्म रामायणम् (Ramayana) की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर इस माइथोलॉजिकल फिल्म को लेकर मेकर्स ने अब एक मास्टर प्लान बनाया है, जो इसकी ओवरसीज रिलीज से नाता रखता है।

खबर है कि 4 अलग-अलग विदेशी देशों में रामायणम् पार्ट-1 को बड़े पर्दे पर रिलीज करने की तैयारी है। अगर ऐसा होता है तो यकीनन तौर पर वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में धुरंधर 2 और दंगल जैसी फिल्में पीछे रह जाएंगी। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है।

इन विदेशी देशों में रिलीज की जाएगी रामायणम् निर्माता नमित मल्होत्रा की रामायणम् की रिलीज को अभी महज 10 दिनों का समय बीता है और अब तक ये फिल्म हिंदी सिनेमा के इतिहास की चौथी सबसे सफल फिल्म बन चुकी है। फिलहाल ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श की तरफ से रामायणम् पार्ट-1 की ओवरसीज रिलीज को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए जल्द ही ये नंबर-1 भी बन सकती है।

यह भी पढ़ें- 4000 करोड़ की 'रामायणम्' के लिए सिर दर्द बनी साउथ फिल्म, दुनियाभर में मोटी कमाई का उड़ाया गर्दा तरण ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर ट्वीट कर बताया है- चीन, रूस, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में फिल्म रामायणम् को 2027 में रिलीज करने की तैयारी मैकर्स ने शुरू कर दी है। रामायणम् वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है और यह बहुचर्चित फिल्म अगल साल चार अहम अंतरराष्ट्रीय बाजारों में दस्तक देने जा रही है। रामायणम् 2027 की पहली तिमाही में इन चारों देश के सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी। आपको बता दें कि इस मामले को मद्देनजर रखते हुए चीन में सेंसर क्लीयरेंस के लिए इस मूवी को पहले ही सबमिट कर दिया गया है।