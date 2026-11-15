न बचा 'जवान', पीछे रह गए 'भाईजान'; रणबीर की Ramayana ने कमाई में तोड़े 5 ब्लॉकबस्टर्स के रिकॉर्ड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। माइथोलॉजिकल फिल्म रामायणम् (Ramayana) ने उम्मीद के मुताबिक कमाई के मामले में अब तक शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। दीवाली के फेस्टिव सीजन में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली अभिनेता रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की रामायणम् पार्ट-1 फिलहाल दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है।

वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में रामायणम् ने अब तक रिकॉर्डतोड़ तरीके से अपनी छाप छोड़ी है और अब इस मूवी ने हिंदी सिनेमा की 5 बड़ी ब्लॉकबस्टर्स फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। जिनमें सलमान खान और शाह रुख खान की सफल मूवीज शामिल हैं।

रामायणम् ने तोड़ा इन पांच मूवीज का रिकॉर्ड दूसरा शनिवार रामायणम् के लिए रिलीज का 10वां दिन साबित हुआ। इस दिन निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा की इस पौराणिक फिल्म के ग्रॉस कलेक्शन में 51 प्रतिशत से अधिक का उछाल देखने को मिला। फिल्म ने 10वें दिन वर्ल्डवाइड 117 करोड़ से अधिक का कारोबार किया है, जोकि अपने आप में एक महा रिकॉर्ड है। इसके साथ ही अब रामायणम् पार्ट-1 बॉलीवुड की 5 ब्लॉकबस्टर्स से आगे निकल चुकी है, जिनकी डिटेल्स इस प्रकार है-