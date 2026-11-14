Ramayana का महा रिकॉर्ड, बॉलीवुड के 113 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ये चमत्कार; साउथ बॉक्स ऑफिस पर फतेह

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। रामायणम् बॉक्स ऑफिस पर क्या ही नया लेकर आएगी, ये सवाल कई लोगों के मन में था। राम के रोल के लिए रणबीर कपूर से लेकर सीता की भूमिका में साई पल्लवी (Sai Pallavi) को काफी ट्रोल किया गया था। हालांकि, जब 5 नवबंर को दीवाली वीक में नितेश तिवारी की फिल्म रामायणम् (Ramayana) सिनेमाघरों में आई, तो इसने हिंदी सिनेमा में एक नई कहानी लिखी।

यह पहली ऐसी बॉलीवुड फिल्म बनी जिसने वर्ल्डवाइड एक हफ्ते तक हर दिन 100 करोड़ की कमाई की। अब हाल ही में रणबीर कपूर की रामायणम् ने एक ऐसा इतिहास रचा है, जो पिछले 113 सालों में कोई भी फिल्म नहीं लिख पाई है।

साउथ बॉक्स ऑफिस पर लिखा नया इतिहास सैकनिल्क की रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म रामायणम् ने 9 दिनों के अंदर साउथ की सभी चार डब भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में 139.2 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। रामायणम् वो पहली हिंदी फिल्म है, जिसने चारो भाषाओं को मिलाकर साउथ में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। रामायणम् से पहले ये रिकॉर्ड धुरंधर 2 के नाम था, जिसने साउथ में सभी चार भाषाओं को मिलाकर 68 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन किया था।

साउथ की किस भाषा में रामायणम् ने की कितनी कमाई? रामायणम् की अगर सिंगल भाषाओ में कमाई की बात करें तो, कन्नड़ डब में फिल्म ने 51.95 करोड़ के साथ सबसे ज्यादा कमाई की है। इसके अलावा तेलुगु में मूवी ने 40.65 करोड़, तमिल में 24.90 करोड़ और मलयालम में 21.70 करोड़ का 9 दिनों के अंदर कलेक्शन किया है। ये रिकॉर्ड अब तक कोई फिल्म नहीं बना पाई है।