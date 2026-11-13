शुक्रवार को Ramayana ने बॉक्स ऑफिस पर किया धांसू कलेक्शन, 9वें दिन रणबीर कपूर की फिल्म पर हुई धनवर्षा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे, यश स्टारर रामायण (Ramayana) ने 5 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। फिल्म ने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की । वहीं आठ दिनों में फिल्म ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये का माइलस्टोन पार कर लिया है। अब आइए जानते हैं फिल्म की 9वें दिन की कमाई-

'रामायण' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 9 सैकनिल्क के मुताबिक, माइथोलॉजिकल फिल्म रामायण (Ramayana) ने पहले दिन 64.85 करोड़ रुपये के साथ खाता खोला था। इसके बाद दीवाली वीकेंड पर कमाई में थोड़ा उतार चढ़ाव रहा लेकिन सोमवार को फिल्म ने एक दिन में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया।

वहीं अब 9वें दिन यानी शुक्रवार की बात करें तो फिल्म ने 8वें दिन 53 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने के बाद शुक्रवार को कलेक्शन में गिरावट दर्ज की है। इसने 13 नवंबर को अब तक 33.32 करोड़ रुपये की कमाई की है। इसी के साथ इंडिया का टोटल नेट कलेक्शन 597.92 करोड़ रुपये हो गया है।

ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अब तक 714.37 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1033.55 करोड़ रुपये हो गया है। फिलहाल 9वें दिन के ग्लोबल कलेक्शन के आंकड़े आना अभी बाकी है।