Ramayana के बाद भी नहीं खत्म होगा 'रावण राज', इन अपकमिंग फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर Yash मचाएंगे धमाल?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्देशक नीतेश तिवारी की फिल्म रामायणम् (Ramayana) में रावण बनकर साउथ फिल्म अभिनेता यश ने जनता का दिल जीत लिया है। इस पौराणिक फिल्म में अपने किरदार के साथ यश ने दमदार अभिनय के दम पर न्याय किया है। इस बीच ये चर्चा तेज है कि आने वाले समय में यश की अगली फिल्में कौन-कौन सी होंगी।

इस आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि यश की वो दो अपकमिंग मूवीज (Yash Upcoming Movies) कौन सी होंगी, जिनके जरिए वह भविष्य में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। रामायणम् पार्ट-2 (Ramayana Part-2) बात की जाए यश की अगली फिल्म के बारे में तो उसमें पहला नाम फिल्म रामायणम् पार्ट-2 का शामिल होता है, जिसे साल 2028 में दीवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। वैसे तो ये फिल्म अगले साल रिलीज होनी थी, लेकिन रामायणम् के मेकर्स किसी भी जल्दबाजी में नहीं हैं और न कोई रिस्क लेना चाहते हैं।

केजीएफ चैप्टर 3 (KGF-3) निर्देशक प्रशांत नील की गैंगस्टर ड्रामा फिल्म फ्रेंचाइजी केजीएफ से बतौर अभिनेता यश को सिनेमा जगत में पहचान मिली है। अब तक इस फ्रेंचाइजी के दोनों भाग में यश रॉकी भाई बनकर धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। सिनेमाई गलियारे में ये चर्चा भी तेज है कि केजीएफ के मेकर्स इसकी तीसरी किस्त का प्लान कर रहे हैं। ऐसे में यश की अपकमिंग मूवीज में केजीएफ चैप्टर 3 का नाम भी शामिल होता है। हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।