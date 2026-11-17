मंगलवार को Ramayana पर बरसी 'बजरंग बली' की कृपा, 13वें दिन पौराणिक फिल्म की कमाई 800 करोड़ के पार
Ramayana Collection Day 13: रणबीर कपूर की फिल्म रामायणम् ने 13वें दिन कमाई से फिर से एक नया रिकॉर्ड बना लिया है।
HighLights
13वें दिन रामायणम् की रिकॉर्डतोड़ कमाई
सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल
पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब रामायणम्
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पौराणिक फिल्म रामायणम् (Ramayana) दो हफ्ते से पहले ही कई बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और अब इसके निशाने पर भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वालीं तीन फिल्में हैं जिनमें से एक का रिकॉर्ड टूटने वाला है।
रणबीर कपूर की रामायणम् 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को लेकर जितना बज था, उसे ऑडियंस से उतना ही भरपूर प्यार भी मिल रहा है। बीते शनिवार और रविवार को इस फिल्म ने 70 करोड़ रुपये की कमाई करके हैरान कर दिया था।
यहां तक कि रामायणम् का सोमवार को भी कलेक्शन शानदार था। अब मंगलवार को पौराणिक फिल्म ने कितना कमाया है? इसके शुरुआती आंकड़े भी सामने आ गए हैं।
रामायणम् का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
रामायणम् को सिनेमाघरों में राज करते हुए 13 दिन हो गए हैं। सैकनिल्क के अर्ली ट्रेड के मुताबिक, दूसरे मंगलवार (13वें दिन) घरेलू बॉक्स ऑफिस पर रणबीर कपूर की फिल्म ने अब तक 23.32 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन और 27.52 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। दो हफ्ते से पहले ही फिल्म का इंडिया में टोटल नेट कलेक्शन 816 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है।
इन फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
रामायणम् सबसे ज्यादा कमाई करने वालीं टॉप 5 फिल्मों में चौथे पायदान पर आ गई है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, तीसरे पायदान पर मौजूद पुष्पा द रूल (Pushpa The Rule) की कुर्सी खिसकाने के लिए रामायणम् आगे बढ़ रही है। इसके बाद यह फिल्म धुरंधर और धुरंधर 2 को पछाड़ सकती है।
- धुरंधर 2- 1108.09 करोड़
- धुरंधर- 895.96 करोड़
- पुष्पा 2- 830.10 करोड़
- रामायणम्- 816 करोड़
रामायणम् का डे वाइज कलेक्शन
रामायणम् की कमाई का ग्राफ पहले से ही ऊपर-नीचे रहा है। फिल्म की कमाई वीकेंड पर हमेशा ही दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ी है। हालांकि, वीकडेज में फिल्म ने अच्छी कमाई की, लेकिन वीकेंड की तुलना में कम। यहां देखिए डे वाइज फिल्म की कमाई का ग्राफ...
- 64.85 करोड़ रुपये
- 48.05 करोड़ रुपये
- 69.80 करोड़ रुपये
- 56.15 करोड़ रुपये
- 107.50 करोड़ रुपये
- 94.10 करोड़ रुपये
- 70.65 करोड़ रुपये
- 53.50 करोड़ रुपये
- 48.10 करोड़ रुपये
- 72.90 करोड़ रुपये
- 75 करोड़ रुपये
- 32 करोड़ रुपये
- 23.32 करोड़ रुपये (शुरुआती आंकड़ा)
नेट कलेक्शन- 816 करोड़
ग्रॉस कलेक्शन- 974.77 करोड़ रुपये
वर्ल्डवाइड कलेक्शन- 1,437.25 करोड़ रुपये
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