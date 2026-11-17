एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पौराणिक फिल्म रामायणम् (Ramayana) दो हफ्ते से पहले ही कई बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और अब इसके निशाने पर भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वालीं तीन फिल्में हैं जिनमें से एक का रिकॉर्ड टूटने वाला है।

रणबीर कपूर की रामायणम् 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को लेकर जितना बज था, उसे ऑडियंस से उतना ही भरपूर प्यार भी मिल रहा है। बीते शनिवार और रविवार को इस फिल्म ने 70 करोड़ रुपये की कमाई करके हैरान कर दिया था।

यहां तक कि रामायणम् का सोमवार को भी कलेक्शन शानदार था। अब मंगलवार को पौराणिक फिल्म ने कितना कमाया है? इसके शुरुआती आंकड़े भी सामने आ गए हैं। रामायणम् का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रामायणम् को सिनेमाघरों में राज करते हुए 13 दिन हो गए हैं। सैकनिल्क के अर्ली ट्रेड के मुताबिक, दूसरे मंगलवार (13वें दिन) घरेलू बॉक्स ऑफिस पर रणबीर कपूर की फिल्म ने अब तक 23.32 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन और 27.52 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। दो हफ्ते से पहले ही फिल्म का इंडिया में टोटल नेट कलेक्शन 816 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है।

इन फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड रामायणम् सबसे ज्यादा कमाई करने वालीं टॉप 5 फिल्मों में चौथे पायदान पर आ गई है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, तीसरे पायदान पर मौजूद पुष्पा द रूल (Pushpa The Rule) की कुर्सी खिसकाने के लिए रामायणम् आगे बढ़ रही है। इसके बाद यह फिल्म धुरंधर और धुरंधर 2 को पछाड़ सकती है।

धुरंधर 2- 1108.09 करोड़

धुरंधर- 895.96 करोड़

पुष्पा 2- 830.10 करोड़

रामायणम्- 816 करोड़ रामायणम् का डे वाइज कलेक्शन रामायणम् की कमाई का ग्राफ पहले से ही ऊपर-नीचे रहा है। फिल्म की कमाई वीकेंड पर हमेशा ही दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ी है। हालांकि, वीकडेज में फिल्म ने अच्छी कमाई की, लेकिन वीकेंड की तुलना में कम। यहां देखिए डे वाइज फिल्म की कमाई का ग्राफ...