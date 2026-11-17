एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की मूवी रामायणम् को बॉक्स ऑफिस पर आए हुए 12 दिन पूरे हो चुके हैं और इन कम दिनों में मूवी ने वह कर दिखाया है, जिसे करने में आमतौर पर बॉलीवुड की बड़ी फिल्में कामयाब नहीं हो पाई हैं।

घरेलू बॉक्स ऑफिस पर रामायणम् की कमाई जितनी अच्छी है, उससे कई गुना तेजी से मूवी वर्ल्डवाइड दौड़ रही है। जवान-पठान और एनिमल के बाद भी रणबीर कपूर की फिल्म रामायणम् की कमाई की रफ्तार में ग्लोबली कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि सोमवार को माइथोलॉजिकल फिल्म ने हैरान करने वाली कमाई की है।

रामायणम् ने सोमवार को किया शानदार कलेक्शन 155 करोड़ से वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत करने वाली रामायणम् (Ramayana Collection) ने देखते ही देखते वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 12 दिनों के अंदर 1400 करोड़ तक की कमाई कर ली है। सैकनिल्क डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, मूवी ने 12वें दिन वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर सिंगल डे में 48.19 करोड़ तक की कमाई की है। इस कमाई के साथ दु्नियाभर में रामायणम् ने 1,437.25 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है।

धुरंधर 2 का रिकॉर्ड तोड़ने से इतनी दूर रामायणम् रणबीर कपूर और रणवीर सिंह आज की जनरेशन के दो सबसे कॉम्पिटेटिव सितारे हैं। ऐसे में जब दर्शकों को ये पता चला था कि धुरंधर 2 और रामायणम् दोनों ही 2026 में रिलीज हो रही है, तो उनकी एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब तक रणबीर कपूर की रामायणम् धुरंधर 2 के कई रिकॉर्ड ब्रेक कर चुकी है, जो नहीं तोड़ पाई है वह है लाइफटाइम कमाई का रिकॉर्ड।

वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,437.25 करोड़ ओवरसीज कलेक्शन 490 करोड़ वर्ल्डवाइड सिंगल डे 48.19 करोड़ घरेलू बॉक्स ऑफिस 792.60 करोड़ इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 947.25 करोड़ रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 (Dhurandhar 2) ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर लाइफटाइम 1852.44 करोड़ की कमाई की थी। इस मूवी का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए रामायणम् को 415 करोड़ रुपए का दुनियाभर में और बिजनेस करना है।