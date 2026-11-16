मंडे टेस्ट में बदला Ramayana की कमाई का गणित, 12वें दिन रणबीर कपूर की फिल्म ने किया शॉकिंग कलेक्शन
माइथोलॉजिकल फिल्म रामायण (Ramayana) ने बॉक्स ऑफिस पर 12 दिन पूरे कर लिये हैं। यहां देखें फिल्म का सोमवार का कलेक्शन-
HighLights
रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 12
सोमवार को फिल्म ने की कितनी कमाई?
दो पार्ट में बनी है माइथोलॉजिकल फिल्म
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश और रवि दुबे स्टारर पौराणिक फिल्म 'रामायणम्' ने 5 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी। फिल्म ने पहले दिनसे ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई जारी रखी है। आठ दिनों के अंदर ही फिल्म ने ग्लोबली 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था।
वहीं अब फिल्म ने दूसरा वीकेंड भी पार कर लिया है। आइए जानते हैं फिल्म ने दूसरे सोमवार को कितना कलेक्शन किया?
'रामायणम्' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 12
सैकनिल्क के मुताबिक, रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायणम्' (Ramayana) ने पहले दिन 64.85 करोड़ रुपये के साथ खाता खोला था। इसके बाद पहले सोमवार को इसने सबसे ज्यादा कमाई की और एक दिन में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था। फिल्म ने आठ दिनों के अंदर ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये और ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया।
सोमवार को बदला फिल्म की कमाई का गणित
12वें दिन की बात करें तो सोमवार को फिल्म के कलेक्शन में भारी गिरावट दर्ज की गई है। रविवार को माइथोलॉजिकल फिल्म ने 75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था और मंडे को फिल्म का कलेक्शन 24.93 करोड़ रुपये हुआ है।
12 दिनों में यह फिल्म का अब तक का सबसे कम कलेक्शन है। इस कमाई के साथ इसका नेट इंडिया कलेक्शन 785.53 करोड़ रुपये और ग्रॉस इंडिया कलेक्शन 938.42 करोड़ रुपये हो गया है।
रामायण का डे वाइज कलेक्शन
|डे
|कलेक्शन
|1
|
64.85 करोड़ रुपये
|2
|
48.05 करोड़ रुपये
|3
|
69.80 करोड़ रुपये
|4
|
56.15 करोड़ रुपये
|5
|107.50 करोड़ रुपये
|6
|
94.10 करोड़ रुपये
|7
|
70.65 करोड़ रुपये
|8
|
53.50 करोड़ रुपये
|9
|
48.10 करोड़ रुपये
|10
|72.90 करोड़ रुपये
|11
|
75 करोड़ रुपये
|12
|
24.93 करोड़ रुपये
|नेट इंडिया कलेक्शन
|785.53 करोड़ रुपये
|ग्रॉस इंडिया कलेक्शन
|938.42 करोड़ रुपये
|वर्ल्डवाइड कलेक्शन
|1384 करोड़ रुपये
ग्लोबल बॉक्स ऑफिस (Box Office) की बात करें तो फिल्म ने रविवार यानी 11 दिनों में 1384 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। 12वें दिन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन आना अभी बाकी है।
रामायणम् के बारे में
'रामायणम्' एक पौराणिक फिल्म है जिसे नितेश तिवारी ने निर्देशित किया और इसकी पटकथा उन्होंने श्रीधर राघवन के साथ मिलकर लिखी। नमित मल्होत्रा और यश के प्रोडक्शन हाउस ने एपिक फिल्म को प्रोड्यूस किया है।
फिल्म के कलाकारों में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), यश (Yash), साई पल्लवी (Sai Pallavi), रवि दुबे, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर, आदिनाथ कोठारे, अरुण गोविल, इंदिरा कृष्णन और लारा दत्ता आदी शामिल हैं। यह फिल्म दो पार्ट में बनी है। पहला पार्ट दीवाली 2026 से ठीक पहले रिलीज हो गया है वहीं दूसरा पार्ट 2028 में रिलीज होगा।
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