मंडे टेस्ट में बदला Ramayana की कमाई का गणित, 12वें दिन रणबीर कपूर की फिल्म ने किया शॉकिंग कलेक्शन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश और रवि दुबे स्टारर पौराणिक फिल्म 'रामायणम्' ने 5 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी। फिल्म ने पहले दिनसे ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई जारी रखी है। आठ दिनों के अंदर ही फिल्म ने ग्लोबली 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था।

वहीं अब फिल्म ने दूसरा वीकेंड भी पार कर लिया है। आइए जानते हैं फिल्म ने दूसरे सोमवार को कितना कलेक्शन किया? 'रामायणम्' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 12 सैकनिल्क के मुताबिक, रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायणम्' (Ramayana) ने पहले दिन 64.85 करोड़ रुपये के साथ खाता खोला था। इसके बाद पहले सोमवार को इसने सबसे ज्यादा कमाई की और एक दिन में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था। फिल्म ने आठ दिनों के अंदर ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये और ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया।

सोमवार को बदला फिल्म की कमाई का गणित 12वें दिन की बात करें तो सोमवार को फिल्म के कलेक्शन में भारी गिरावट दर्ज की गई है। रविवार को माइथोलॉजिकल फिल्म ने 75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था और मंडे को फिल्म का कलेक्शन 24.93 करोड़ रुपये हुआ है।

12 दिनों में यह फिल्म का अब तक का सबसे कम कलेक्शन है। इस कमाई के साथ इसका नेट इंडिया कलेक्शन 785.53 करोड़ रुपये और ग्रॉस इंडिया कलेक्शन 938.42 करोड़ रुपये हो गया है। रामायण का डे वाइज कलेक्शन डे कलेक्शन 1 64.85 करोड़ रुपये 2 48.05 करोड़ रुपये 3 69.80 करोड़ रुपये 4 56.15 करोड़ रुपये 5 107.50 करोड़ रुपये 6 94.10 करोड़ रुपये 7 70.65 करोड़ रुपये 8 53.50 करोड़ रुपये 9 48.10 करोड़ रुपये 10 72.90 करोड़ रुपये 11 75 करोड़ रुपये 12 24.93 करोड़ रुपये नेट इंडिया कलेक्शन 785.53 करोड़ रुपये ग्रॉस इंडिया कलेक्शन 938.42 करोड़ रुपये वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1384 करोड़ रुपये ग्लोबल बॉक्स ऑफिस (Box Office) की बात करें तो फिल्म ने रविवार यानी 11 दिनों में 1384 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। 12वें दिन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन आना अभी बाकी है।