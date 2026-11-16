सिनेमा के असली 'बाजीगर' निकले 4 डायरेक्टर्स, 1500 करोड़ के पार पहुंचाई फिल्में; सफलता का लिखा नया इतिहास

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म रामायणम् की अपार सफलता को लेकर निर्देशक नीतेश तिवारी के नाम की चर्चा खूब हो रही है। सिर्फ नीतेश ही नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में अन्य तीन फिल्ममेकर्स भी ऐसे हैं, जिनकी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर तबाही की गांरटी मानी जाती है।

इस आधार पर आज हम आपको सिनेमा जगत के उन चार सूरमा डायरेक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी फिल्मों ने दुनियाभर में 1500 करोड़ से अधिक का कारोबार कर सफलता का एक नया इतिहास लिखा है- भारतीय सिनेमा के 4 सफल निर्देशक 7 साल के लंबे अंतराल के बाद बतौर निर्देशक नीतेश तिवारी ने वापसी की है। नीतेश की फिल्मों की खास बात ये होती है कि वह अपनी मूवीज को विशेषता के साथ सयम लेकर परफेक्ट बनाते हैं, जिसका ताजा उदाहरण रामायणम् है। नीतेश की तरह अन्य तीन फिल्ममेकर्स भी हैं, जो इसी तरह के काम के लिए जाने जाते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं-

नीतेश तिवारी (Nitish Tiwari) आदित्य धर (Aditya Dhar) एस एस राजामौली (S.S. Rajamouli) सुकुमार (Sukumar) मौजूद समय में भारतीय सिनेमा के 4 महान फिल्ममेकर के तौर पर इन सभी को जाना जाता है। इनके द्वारा बनाई गई कई फिल्में ऐसी हैं, जिन्होंने वर्ल्डवाइड 1500 करोड़ का आंकड़ा पार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को वैश्वित स्तर पर पहचान दिलाई है। इसी वजह से नीतेश, राजामौली, सुकुमार और आदित्य को सिनेमा का असली बाजीगर भी कहा जाता सकता है।