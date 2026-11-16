माधुरी बनतीं 'सीता', शाह रुख होते 'श्री राम'; अगर 90s में बनती Ramayana तो ऐसी होती कास्ट?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मौजूदा समय में निर्माता नमित मल्होत्रा की रामायणम् की चर्चा खूब हो रही है। फिल्म अपनी कास्ट और किरदार की वजह से अधिक सुर्खियां बटोर रही है। इतना ही नहीं बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक प्रदर्शन के चलते रामायणम् पार्ट-1 लाइमलाइट में छाई हुई है।

इस बीच सोशल मीडिया पर ये बहस छिड़ गई है कि अगर 90 के दशक में रामायणम् (90s Ramayana) का बनाया जाता तो फिल्म की कास्ट क्या होती और पौराणिक फिल्म में कौन सा कलाकार किस किरदार में फिट बैठता, आइए जानते हैं-

90 दशक की रामायणम् की कास्ट हिंदी सिनेमा के इतिहास के लिए 90 का दशक एक गोल्डन पीरियड माना जाता है। रामायणम् की रिलीज के बाद इसकी कास्ट को लेकर खूब बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि निर्देशक नीतेश तिवारी ने सभी कलाकारों को पात्रों की गंभीरता को समझते हुए एक दम सही तरीके से चुना है। अब एआई (AI) के जमाने में जब ये सवाल पूछा गया कि अगर 90 के दशक में रामायणम् का निर्माण होता को कास्ट में किसे शामिल किया जाता, तो इस पर एआई की तरफ से शानदार मिला।

इसके अलावा रावण के किरदार के लिए हिंदी सिनेमा के दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर (Nana Patekar) का सुझाव एआई की तरफ से मिला है। इतना ही नहीं रावण के रोल में नाना का एआई लुक काफी धांसू लग रहा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि अगर 90 के दशक में रामायणम् आती तो यकीनन तौर पर नाना पाटेकर लंकेश की भूमिका के साथ न्याय करते दिख सकते थे।