एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। माइथोलॉजिकल फिल्म रामायणम् (Ramayana) की सफलता का डंका इस वक्त पूरी दुनिया में बखूबी बोल रहा है। कमाई के मामले में इस मूवी ने देश और विदेश में धमाकेदार प्रदर्शन करके दिखाया है और रिलीज के दो सप्ताह बाद भी ये जारी है।

इस बीच रामायणम् पार्ट-1 ने इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा कारनामा करके दिखाया है, जैसा रणवीर सिंह की धुरंधर 2 भी नहीं कर पाई थी। ऐसे में आइए जानते हैं कि रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की रामायणम् ने क्या कमाल किया है। रामायणम् ने किया अनोखा कारनामा दीवाली के खास अवसर को जहन में रखते हुए फिल्म रामायणम् को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। तब से लेकर अब तक निर्देशक नीतेश तिवारी की इस पौराणिक कहानी फिल्म ने अपनी शानदार कहानी और विजुएल के दम पर दर्शकों का दिल जीता है। रिलीज के 14 दिन के भीतर रामायणम् पार्ट-1 ने ओवरसीज 500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है, जोकि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड।

लेकिन जिस तरह से फिलहाल रामायणम् की कमाई का सिलसिला ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर चल रहा है। उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि निर्माता नमित मल्होत्रा की ये मूवी बॉलीवुड में कामयाबी का एक नया इतिहास जरूर लिखेगी।