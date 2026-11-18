एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नितेश तिवारी निर्देशित रामायणम् पार्ट 1 (Ramayana Part 1) रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। फिल्म को बड़े पर्दे पर राज करते हुए दो हफ्ते हो गए हैं और इस फिल्म ने इन दो हफ्तों में सिर्फ भारत में 1000 करोड़ के पार कारोबार कर लिया है।

रणबीर कपूर की पौराणिक फिल्म रामायणम् ने सिर्फ 14वें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है? यहां जानिए फिल्म के हालिया कलेक्शन... बुधवार को रामायमण् का कलेक्शन सैकनिल्क के अर्ली ट्रेड के मुताबिक, रणबीर कपूर की रामायणम् ने दूसरे बुधवार को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर दमदार कलेक्शन कर लिया है। इस फिल्म ने 14वें दिन 16 करोड़ रुपये (शुरुआती आंकड़ा) के पार कमाई कर ली है। फिल्म की कमाई मंगलवार से कम हुई है।

13वें दिन फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 28 करोड़ रुपये के पार कारोबार किया था। वहीं, 12वें दिन फिल्म का कारोबार 32 करोड़ रुपये था। 14वें दिन फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी होने की गुंजाइश है। हालांकि, अभी तक फिल्म ने सिर्फ नेट कलेक्शन 832 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 1000 करोड़ रुपये के पार कर लिया है।