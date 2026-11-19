एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। नितेश तिवारी की 'रामायण' (Ramayana) ने बॉक्स ऑफिस पर एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। फिल्म की कमाई 14 दिनों में 840 करोड़ के पार पहुंच गई है, जो 'धुरंधर' (Dhurandhar) के भारत में हुए कुल नेट कलेक्शन से कहीं ज्यादा है।

हालांकि रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश अभिनीत इस फिल्म की रोजाना कमाई में दूसरे हफ्ते कुछ गिरावट आई है, फिर भी यह दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब रही है। वीकेंड पर इस आंकड़े में और बढ़ोत्तरी की उम्मीद है।

भारत में धुरंधर को पछाड़ा सैकनिल्क (Sacnilk) के अनुसार, 14वें दिन 'रामायण' ने 23.20 करोड़ की नेट कमाई की। इस नई कमाई के साथ, भारत में 'रामायण' का कुल नेट कलेक्शन 844.40 करोड़ तक पहुंच गया है। फिल्म का 14वें दिन का कलेक्शन देशभर में दिखाए गए 21,215 शोज से आया है।

दिलचस्प बात यह है कि 19 मार्च, 2026 से सिनेमाघरों में चल रही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने अपने 14वें दिन 20.10 करोड़ की कमाई की थी। रणवीर सिंह अभिनीत इस फिल्म ने पहले दो हफ्तों में भारत में 919.52 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। वहीं दो हफ्तों में इसकी ग्रॉस कमाई 1009.05 करोड़ रुपये हो गई है।

दुनियाभर में कितनी हुई रामायण की कमाई? वहीं बात करें दुनियाभर में रामायण के कलेक्शन की तो बुधवार को 510.00 करोड़ रुपये की ओवरसीज कमाई के साथ रामायण ने वर्ल्डवाइड 1519.05 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी अभिनीत 'रामायण' को अपनी रिलीज के बाद से ही दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। दो भागों में बनी यह फिल्म राम (रणबीर कपूर) और सीता (साई पल्लवी) के वनवास की कहानी दिखाती है, जिसके बाद रावण (यश) द्वारा सीता का अपहरण कर लिया जाता है और फिर अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध छिड़ जाता है।