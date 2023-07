Oppenheimer Advance Booking: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म फिर लाएगी सैलाब, ओपनिंग डे के लिए बिक चुके है लाखों टिकट

नई दिल्ली, जेएनएन। Christopher Nolan Film Oppenheimer Advance Booking: हॉलीवुड के जीनियस डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर दुनियाभर में चर्चा का विषय बनी हुई है। फिल्म की कहानी और दूसरे विश्व युद्ध से जुड़े दिलचस्प फैक्ट्स लोगों का क्रेज बढ़ा रहे है।

ओपेनहाइमर अपने ट्रेलर रिलीज से लोगों का ध्यान खींच रही है। फिल्म में परमाणु बम बनाने के इतिहास को दिखाया गया है, जब दुनिया के सबसे तेज वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर हथियार बनाने का फैसला किया।

ओपेनहाइमर का बज इतना ज्यादा है कि फिल्म ने सिर्फ भारत में चल रही एडवांस बुकिंग में ही लाखों टिकट बेच लिए है। ओपेनहाइमर चंद घंटों बाद 21 अप्रैल के दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।

ओपेनहाइमर भारत में चार नेशनल चेन में रिलीज की जाएगी। इनमें, पीवीआर, आईमैक्स, आईनॉक्स और सिनेपॉलिस शामिल है। भारत में ओपेनहाइमर ने एडवांस बुकिंग में अब तक 3 लाख से ज्यादा टिकट बेच लिए है।

ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के अनुसार, 18 जुलाई तक बुक माय शो पर ओपेनहाइमर के 3 लाख टिकट बिक चुके है। इनसे सबसे ज्यादा 42 % टिकट आईमैक्स ने बेचे है। ओपेनहाइमर की सबसे महंगी टिकट की कीमत 2450 रुपये है, जो सारी बिक चुकी है। इसके बाद कई जगहों पर टिकट की कीमत 1800 रुपये भी रखी गई है और ये भी लगभग सारी बिक चुकी है। फिल्म के टिकट के दाम अलग-अलग शहरों में अलग- अलग है।

300,000 tickets sold for #Oppenheimer on @bookmyshow in India 🇮🇳

About 42% of this tickets are for #IMAX

54,000 tickets are sold on @bookmyshow for #BarbieMovie in India 🇮🇳

8% have bought for both - #Barbenheimer— Ramesh Bala (@rameshlaus) July 18, 2023