एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक तरफ पौराणिक फिल्म रामायणम् (Ramayana) बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है, दूसरी तरफ धनुष की जासूसी थ्रिलर ओ.एम: ऑपरेशन मोल (O.M: Operation Mole) ने आते ही धमाका कर दिया है।

धनुष की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म OM पहले रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 (Jailer 2) के साथ 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन एक्टर ने अपने एक्स ससुर रजनीकांत के चलते फिल्म को पोस्टपोन कर दिया।

अब 20 नवंबर को स्पाई थ्रिलर OM ने सिनेमाघरों में दस्तक दी है और फिल्म ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। तीन भाषाओं में रिलीज हुई धनुष की OM ने पहले दिन कितना कमाया है? यहां जानिए...

धनुष की फिल्म की धांसू ओपनिंग OM मूवी बड़े पर्दे पर तीन भाषाओं तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज हुई है। फिल्म ने सबसे ज्यादा तमिल भाषा में कमाया है। सैकनिल्क के अर्ली ट्रेड के मुताबिक, अभी तक करीब 5,642 शोज में दिखाई जा चुकी OM ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 13 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन कर लिया है, जबकि ग्रॉस कलेक्शन 15 करोड़ रुपये के पार है।