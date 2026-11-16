6 मिनट में लिखा गया था साउथ का पहला ग्लोबल चार्टबस्टर, Dhanush के गाने को आखिर क्यों मिला 'सूप सॉन्ग' का टैग?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपको वो दिन याद हैं जब लगभग हर कोई 'वाय दिस कोलावेरी डी?' गा रहा था। भले ही किसी को इस गाने का मतलब ना पता हो लेकिन हर म्यूजिक लवर्स की जुबां पर ये सॉन्ग चढ़ा हुआ था। बच्चों से लेकर बड़े तक इसे गुनगुना रहे थे।

धनुष (Dhanush) और अनिरुद्ध रविचंदर (Anirudh Ravichander) का यह गाना 15 साल पहले रिलीज हुआ था और जैसे ही रिलीज हुआ इसने नजरअंदाज करना नामुमकिन था। साउथ सिनेमा का पहला चार्टबस्टर 16 नवंबर 2011 को रिलीज हुआ यह गाना रातों-रात इंटरनेट पर छा गया। फेसबुक टाइमलाइन से लेकर यूट्यूब प्लेलिस्ट तक। यहां तक कि जिन लोगों ने कभी कोई तमिल गाना नहीं सुना था, वे भी इसे गुनगुनाने लगे। हालांकि जितना दिलचस्प ये गाना है उतने ही दिलचस्प इसके बनने के पीछे के किस्से हैं।

हिट रही अनिरुद्ध और धनुष की जुगलबंदी ऐश्वर्या आर. धनुष द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म '3' के लिए अनिरुद्ध ने इस गाने को कंपोज किया था। इसमें धनुष ने एक दिल टूटे आशिक का किरदार निभाया था जो अपने असफल रोमांस को समझने की कोशिश कर रहा है।

अनिरुद्ध की उम्र उस समय सिर्फ 21 साल थी जब उन्होंने यह गाना तैयार किया। इसी गाने के साथ उन्होंने एक फिल्म संगीतकार के तौर पर अपने करियर की शुरुआत भी की। साउथ सिनेमा का पहला हिट गाना जैसे ही यह गाना इंटरनेट पर आया, लोगों को इसके लिरिक्स का मतलब तो नहीं पता था लेकिन फिर भी हर किसी की जुबां पर यह चढ़ा हुआ था। 'व्हाई दिस कोलावेरी डी' दुनिया भर में वायरल हो गया और साथ ही साउथ सिनेमा के दायरे से बाहर निकलकर इसने ग्लोबल पहचान बनाई और डिजीटल युग में साउथ सिनेमा का पहला चार्टबस्टर गाना बना।

अनिरुद्ध ने पांच मिनट में बनाई थी इसकी धुन अनिरुद्ध ने लगभग पांच मिनट में ही इसकी धुन बना ली थी। जब धनुष ने इसे सुना, तो उनके मन में जो शब्द आए, वे उन्हें गाने लगे। यहीं से वह मशहूर लाइन, 'व्हाई दिस कोलावेरी डी?' (Why this kolaveri di?) सामने आई और बस इसी तरह, एक गाना आकार लेने लगा।

धनुष ने 6 मिनट में लिखा था ये गाना अगर धुन बनाने में कुछ ही मिनट लगे, तो बोल लिखने में भी ज्यादा समय नहीं लगा। एक पुराने इंटरव्यू में, धनुष ने बताया कि उन्होंने यह गाना सिर्फ 6 मिनट में लिख दिया था।

उन्होंने कहा, 'मुझे 'कोलावेरी डी' के बोल लिखने में सिर्फ छह मिनट लगे। इसके बोल बहुत सरल हैं और मैंने यह ध्यान रखा है कि इसमें इस्तेमाल किए गए शब्द हर तरह के दर्शकों को समझ आ सकें। ये सभी शब्द ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, लेकिन आमतौर पर हम इन्हें गानों में इस्तेमाल नहीं करते। यही इस गाने की सबसे खास बात है'।

क्यों कहा इसे सूप सॉन्ग? धनुष (Dhanush) के इस गाने के लिरिक्स में भी 'सूप सॉन्ग' का जिक्र है और बाद में इसे 'सूप सॉन्ग' (Soup Song) ही कहा गया। इस शब्द का इस्तेमाल अक्सर असफल प्रेम पर बने गानों के लिए किया जाता है। इसीलिए इस गाने को ये टैग मिला क्योंकि यह फिल्म में धनुष के किरदार पर एकदम फिट बैठ रहा था।

रॉ वर्जन हुआ था इंटरनेट पर वायरल धनुष ने बताया कि उनके किसी परिचित ने इस गाने का एक रॉ वर्जन इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था। यह तेजी से फैलने लगा, जिसके बाद टीम के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा कि वे इसकी रिकॉर्डिंग पूरी करें और इसे आधिकारिक तौर पर रिलीज कर दें।

उन्हें अनिरुद्ध को भी तुरंत इस ट्रैक को पूरा करने के लिए मनाना पड़ा। जो एक आम स्टूडियो रिकॉर्डिंग हो सकती थी, वह अचानक इंटरनेट का नया पसंदीदा गाना बन गया। वायरल होने के बाद रिलीज हुआ ऑफिशियल ट्रैक आखिरकार, 16 नवंबर 2011 को सोनी म्यूजिक ने इस ट्रैक को यूट्यूब पर रिलीज किया। इसे बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। कुछ ही दिनों में इसे लाखों बार देखा गया और लोगों ने इसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पर खूब शेयर किया। उस दौर में, जब किसी चीज का 'वायरल' होना आज की तरह आम बात नहीं थी, 'व्हाय दिस कोलावेरी डी' (Why This Kolaveri Di) ने ठीक वैसा ही कर दिखाया।

अनिरुद्ध के करियर का पहला माइलस्टोन अनिरुद्ध के लिए, यह सफलता एक संगीतकार के रूप में उनके करियर की एक शानदार शुरुआत थी। फिल्म '3' के सिनेमाघरों में पहुंचने से पहले ही, उनका पहला फिल्मी गाना पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका था। धनुष के लिए, इसने दर्शकों के सामने उनकी एक नई पहचान पेश की - एक गायक और गीतकार के रूप में। फिल्म के बाकी गाने भी उन्होंने ही लिखे थे।