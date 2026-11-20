एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। रामायणम् में सीता बनकर छाईं साई पल्लवी (Sai Pallavi) एक बार फिर से बिग स्क्रीन पर धमाका करने के लिए लौट चुकी हैं। साउथ सुपरस्टार धनुष और ममूटी के साथ उनकी तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म 'ओ एम: ऑपरेशन मोले' 20 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है।

राजकुमार पेरियासामी के निर्देशन में बनी एक्शन थ्रिलर फिल्म में साई पल्लवी ने IPS ऑफिसर का किरदार निभाया है। रामायणम् के बाद क्या एक्ट्रेस का ये नया रोल भी दर्शकों को भाया? क्या कहानी लोगों को थिएटर्स तक खींचकर लाने में सफल हुई या नहीं, इस पर अब दर्शकों ने अपना फैसला सुना दिया है।

दर्शकों को कैसी लगी O.M. की कहानी? धनुष और साई पल्लवी की फिल्म 'ओ.एम. ऑपरेशन मोले' को देखने के बाद लोग मूवी की कहानी की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। फिल्म में साई पल्लवी के अभिनय को भी दर्शकों ने शानदार बताया है। एक यूजर ने लिखा, "ओ.एम ऑपरेशन मोलट का पहला हाफ इंटरवल तक बहुत ही शानदार है। ममूटी-धनुष, साई पल्लवी और श्रीलीला सबकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। हालांकि, असली सुपरस्टार राजकुमार पेरियासामी हैं।"

दूसरे यूजर ने लिखा, "फिल्म का पहला हाफ बहुत ही साफ और इंगेजिंग हैं। जहां फिल्म का इंटरवल हुआ है, वो बहुत ही हैरान करने वाला है।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "शानदार कास्टिंग है। धनुष ने शाइन किया है। साई पल्लवी रोल में एकदम फिट हैं। ममूटी ने सधी हुई एक्टिंग की है। नसीरुद्दीन की भूमिका का ढंग से इस्तेमाल नहीं हुआ है। बैकग्राउंड म्यूजिक, कैमरा वर्क बहुत ही शानदार है। बस इंटरवल को थोड़ा ज्यादा खींचा है। कहानी को डिटेल में बताया है, लेकिन मूवी में कई जगहों पर जज्बात मिसिंग हैं।"

साई पल्लवी ने IPS ऑफिसर बन जीता दिल एक अन्य यूजर ने लिखा, "राजकुमार पेरियासामी की एक दिलचस्प स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसमें धनुष ने गंभीर सीन्स में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। साई पल्लवी का किरदार शानदार है, जिसमें ममूटी की प्रेजेंस ने भी चार चांद लगा दिए हैं। धनुष, साईं और ममूटी की एक्टिंग, सिंगल शॉट सीक्वेंस और इंटरवल काफी सधा हुआ था। बस फिल्म की लंबाई थोड़ी कम हो सकती थी। कुल मिलाकर यह देखने लायक थ्रिलर फिल्म है।"

सुबह का शो देखकर निकले एक और दर्शक ने लिखा, "ओ.एम का फर्स्ट हाफ अच्छा है। स्क्रीनप्ले को बेहतरीन तरीके से लिखा गया है, सिर्फ श्रीलीला का जो सीक्वेंस है उसमें कमी है। ममूटी-धनुष और साई पल्लवी ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। साईं अभ्यंकर का बैकग्राउंड म्यूजिक एक नंबर है। कहानी में इमोशनल ट्विस्ट बहुत ही बढ़िया हैं।"