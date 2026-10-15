10वें गुरुवार को Hanuman Ansh की कमाई का बदला समीकरण, 400 करोड़ क्लब में शामिल हुई 2 करोड़ में बनी फिल्म
दो महीनों से सिनेमाघरों में राज कर रही हनुमान अंश (Hanuman Ansh) ने 70वें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाया? जानिए यहां...
HighLights
हनुमान अंश 400 करोड़ के क्लब में शामिल
सिर्फ 2 करोड़ के बजट में बनी है हनुमान अंश
विशाल चतुर्वेदी ने फिल्म का किया है निर्देशन
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नीम करोली बाबा की बायोग्राफिकल फिल्म हनुमान अंश (Hanuman Ansh) ने 70वें दिन बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। 2 करोड़ के खर्च में बनी फिल्म ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है।
विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म हनुमान अंश दो महीने पार होने के बावजूद करोड़ों में कमाई कर रही थी। अब 11वें हफ्ते में एंट्री लेने से पहले फिल्म ने फिर से कमाई से हैरान किया है।
हनुमान अंश की कमाई
हनुमान अंश ने 69वें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 1.25 करोड़ रुपये की कमाई की थी। उम्मीद की जा रही थी कि यह फिल्म 10वें गुरुवार यानी 70वें दिन भी करोड़ों में कमाई करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
70वें दिन शोज घटे
सैकनिल्क के अर्ली ट्रेड की मानें तो हनुमान अंश ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 70वें दिन 57 लाख रुपये की कमाई की है। फिल्म के शोज भी घटे हैं। बीते बुधवार को जहां तीन हजार के करीब शोज मिले थे, वहीं गुरुवार को 1,654 शोज मिले। हिंदी में फिल्म की कमाई 32 लाख रुपये है, जबकि तेलुगु में फिल्म ने 25 लाख रुपये कमाए हैं।
हनुमान अंश ने बनाया रिकॉर्ड!
70 दिनों में हनुमान अंश का भारत में नेट कलेक्शन 339 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है, लेकिन फिल्म का इंडियन ग्रॉस कलेक्शन करीब 400 करोड़ रुपये है। मात्र 2 करोड़ के खर्च में बनी ये फिल्म सभी बॉलीवुड फिल्मों को पछाड़ के आगे निकल गई है।
जेलर 2 का पड़ा असर?
हनुमान अंश की कमाई के घटने की वजह रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 (Jailer 2) भी हो सकती है। 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई जेलर 2 ने 52.37 करोड़ रुपये से खाता खोला है। फिल्म की कमाई हिंदी में 3 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में इसका असर कहीं न कहीं हनुमान अंश पर पड़ा है।
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