Kalki 2898 AD Box Office: नए सफर पर निकली 'कल्कि', हिंदी बेल्ट में अब ये जादुई आंकड़ा छूने को बेकरार फिल्म

'कल्कि 2898 एडी' एक फ्यूचरिस्टिक फिल्म है और दर्शकों को एक नई दुनिया की सैर कराती है। फिल्म का कॉन्सेप्ट ऑडियंस को पसंद आ रहा है। यही कारण है कि फिल्म हिंदी बेल्ट में भीआगे बढ़ रही है। फिल्म के लेटेस्ट बिजनेस रिपोर्ट की ओर नजर डाले, तो ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श के अनुसार, शुक्रवार को कलेक्शन 9.75 करोड़, शनिवार को 17.50 करोड़ और रविवार को 22 करोड़ रहा।

दूसरे मंडे टेस्ट में फिल्म के बिजनेस में गिरावट आई। फिर भी ठीक-ठाक कमाई के साथ सोमवार को कलेक्शन 6.75 करोड़ रहा। इसके साथ ही 'कल्कि 2898 एडी' ने रिलीज 12 दिनों में हिंदी बेल्ट में 219.25 करोड़ का बिजनेस कर लिया है।

#Kalki2898AD was severely impacted by heavy rains lashing #Mumbai and parts of #Maharashtra, one of its best-performing territories, on its [second] Mon [Day 12]... Despite this setback, the overall numbers remain super-steady.

Now heading towards ₹ 250 cr mark.

[Week 2] Fri… pic.twitter.com/rPBHNP0ryN— taran adarsh (@taran_adarsh) July 9, 2024