Jatadhara Box Office: बॉक्स ऑफिस की अग्निपरीक्षा में जटाधरा फेल या पास? दूसरे दिन इतनी हुई कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते शुक्रवार को साउथ सुपरस्टार सुधीर बाबू (Sudheer Babu) की लेटेस्ट फिल्म जटाधरा को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। लंबे समय से इस मूवी की चर्चा चल रही थी और अब ये मूवी थिएटर्स में ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन करती हुई नजर आ रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत हासिल करने वाली जटाधरा की कमाई का समीकरण रिलीज के दूसरे दिन (Jatadhara Box Office Collection Day 2) पूरी तरह से बदल गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि शनिवार को जटाधरा ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है।

दूसरे दिन जटाधरा की कमाई रही इतनी सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा स्टारर जटाधरा के ट्रेलर को देखकर फैंस के बीच इस मूवी को लेकर जबरदस्त क्रेज नजर आया। माना जा रहा था कि बॉक्स ऑफिस पर जटाधरा बंपर कलेक्शन करती हुई नजर आएगी। लेकिन ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से फिल्म को मिले रिव्यू के चलते, इसे एक हल्की मूवी आंका जा रहा है। जिसका अंदाजा ओपनिंग डे पर महज 1 करोड़ की बेहद कम कमाई से आसानी से लगाया जा सकता है।

अगर इसी आधार पर जटाधरा की कमाई का सिलसिला चलता रहा तो आने वाले समय में ये एक फ्लॉप फिल्म बनकर रह जाएगी। बता दें कि इस मूवी के जरिए मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर ने करीब 25 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी की है।