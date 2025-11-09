Jatadhara Box Office: बॉक्स ऑफिस की अग्निपरीक्षा में जटाधरा फेल या पास? दूसरे दिन इतनी हुई कमाई
Jatadhara Collection Day 2: साउथ अभिनेता सुधीर बाबू (Sudheer Babu) की मोस्ट अवेटेड मूवी जटाधरा को हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी कैसा प्रदर्शन कर रही है, आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते शुक्रवार को साउथ सुपरस्टार सुधीर बाबू (Sudheer Babu) की लेटेस्ट फिल्म जटाधरा को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। लंबे समय से इस मूवी की चर्चा चल रही थी और अब ये मूवी थिएटर्स में ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन करती हुई नजर आ रही है।
बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत हासिल करने वाली जटाधरा की कमाई का समीकरण रिलीज के दूसरे दिन (Jatadhara Box Office Collection Day 2) पूरी तरह से बदल गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि शनिवार को जटाधरा ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार किया है।
दूसरे दिन जटाधरा की कमाई रही इतनी
सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा स्टारर जटाधरा के ट्रेलर को देखकर फैंस के बीच इस मूवी को लेकर जबरदस्त क्रेज नजर आया। माना जा रहा था कि बॉक्स ऑफिस पर जटाधरा बंपर कलेक्शन करती हुई नजर आएगी। लेकिन ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से फिल्म को मिले रिव्यू के चलते, इसे एक हल्की मूवी आंका जा रहा है। जिसका अंदाजा ओपनिंग डे पर महज 1 करोड़ की बेहद कम कमाई से आसानी से लगाया जा सकता है।
यह भी पढ़ें- Haq Box Office Collection Day 1: ओपनिंग डे पर यामी गौतम के 'हक' में आया फैसला, फिल्म ने किया धांसू कलेक्शन
इसके अलावा गौर किया जाए जटाधरा की रिलीज के दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार इस मूवी ने शनिवार को महज 89 लाख की कमाई की है, जो ये बताने के लिए काफी है कि जटाधरा एक एवरेज फिल्म है। लोककथाओं से प्रेरित जटाधरा को उम्मीद के मुताबिक बिजनेस में कामयाबी नहीं मिल रही है। साथ ही वीकेंड का इस फिल्म को कोई फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
अगर इसी आधार पर जटाधरा की कमाई का सिलसिला चलता रहा तो आने वाले समय में ये एक फ्लॉप फिल्म बनकर रह जाएगी। बता दें कि इस मूवी के जरिए मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर ने करीब 25 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी की है।
जटाधरा कलेक्शन ग्राफ
पहला दिन- 1.07 करोड़
दूसरा दिन- 89 लाख
टोटल- 1.96 करोड़
जटाधरा के इस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ग्राफ को देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुधीर बाबू की फिल्म को बेहद खराब शुरुआत मिली है। रिलीज के दो दिन में दो करोड़ का आंकड़ा भी पार न करना इसके लिए बड़ा बैकफायर है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।